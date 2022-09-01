تحويل حركة سير المركبات بالجباحية.. الجزائرية للطرق السيارة تصدر بياناً هاماً

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، الخميس، عن تحويل حركة سير مركبات الوزن الثقيل الذي قد يسري بدءا من الأحد 4 سبتمبر، في انتظار إقرار والي ولاية البويرة وإصدار القرار المرخص لعملية التحويل.

وجاء في بيان للمؤسسة أنه “في إطار التدابير الاستعجالية لوضع حد لتزايد حوادث المرور بمقطع الجباحية للطريق السيار بالبويرة، قامت لجنة السلامة المرورية لولاية البويرة وبمشاركة الفاعلين والمتدخلين في الطريق السيار، والمساهمين مع مصالح الجزائرية للطرق السيارة في تحسين ظروف السلامة لتنقل مستعملي الطريق السيار”.

وتضم اللجنة “مصالح الجزائرية للطرق السيارة ، مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة ، الدرك الوطني و الحماية المدنية بخرجة ميدانية لمعاينة كيفيات تطبيق مقترح تحويل مسار مركبات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني رقم 5 “.

وأوضح البيان انه “وعلى اثر التدقيق في المخارج الممكنة بالبويرة ودراسة الأكثر ملاءمة لعملية تحويل مسار مركبات الوزن الثقيل ومدى تأثيرها على حركة السير وانعكاسات على السيولة المرورية، تم الاتفاق على مقترح تحويل مسار المركبات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني رقم 5 عبر مخرج واد الرخام بما يوفره من ظروف ملائمة للعملية”.

وحسب المقترح المشروط بموافقة السلطات الولائية سيبدأ تنفيذ الإجراء من تاريخ يوم الأحد القادم الموافق لـ 04/09/2022 و ذلك، طبعا، بعد إقرار السيد والي ولاية البويرة وإصدار القرار المرخص لعملية التحويل.

وأشار المصدر “يجب التنبيه بهذا الخصوص أن هذا الإجراء سيكون مؤقتا، بما يمكن مصالح الجزائرية للطرق السيارة من مباشرة أعمال الصيانة لمعالجة التشوهات التي ظهرت على مستوى أروقة التي تسير فيها مركبات الوزن الثقيل والتي سببته الحمولة الزائدة، وستعود المركبات المعنية للسير مجددا على الطريق السيار لاحقا”.

وتابع “الهيئة الولائية المختصة هي في اجتماع اليوم بالولاية تحت إشراف السيد الوالي ونترقب صدور القرار المعني والذي يخول لمصالح الدرك الوطني وللجزائرية للطرق السيارة مباشرة إجراءات التحويل المبرمجة يوم الأحد القادم، في الساعات القادمة”.

بالمقابل ستصدر الجزائرية للطرق السيارة بيانا خاصا مع التوضيحات الضرورية بهذه المناسبة.