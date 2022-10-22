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من بطولة الممثلة منة شلبي

تحويل رواية واسيني الأعرج إلى مسلسل مصري

زهية منصر
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تحويل رواية واسيني الأعرج إلى مسلسل مصري

أعلن الروائي واسيني الأعرج تحولي روايته الأخيرة “ليالي ازيس كوبيا” التي تدور أحداثها حول حياة الكاتبة مي زيادة إلى مسلسل تلفزيوني مصري بعنوان “ليالي العصفورية”. وحسب واسيني الأعرج يقوم السيناريست المصري محمد هشام بالتحضير الدرامي لرواية واسيني: مي/ ليالي ايزيس كوبيا، وسيُشرع قريبا في إنجاز مسلسل “ليالي العصفورية” عن حياة الكاتبة مي زيادة.

المسلسل من إخراج القديرة مريم الأحمدي وبطولة الممثلة منة شلبي، وأضاف واسني الأعرج في منشور له على صفحته الرسمية أن تحويل الرواية إلى مسلسل تلفزيوني جاء بعد اقتراح قدمته السيناريست أماني المصري بعد اطلاعها على العمل، واعتبر واسيني أن تحويل الرواية إلى مسلسل تلفزيوني هو استعادة متأخرة لحق كاتبة عربية “مي زيادة” التي تعرضت للظلم في حياتها وطاردها الجحود والنسيان حتى بعد رحيلها.

وتعبر مي زيادة رائدة من رواد الأدب العربي الحديث حيث كان لها صالون أدبي وفني يجتمع في بيتها فطاحلة الأدب والكتابة في عصرها على غرار العقاد وأنيس منصور طه حسين الرافعي وغيرهم.

اشتغلت في الصحافة والأدب ولكن البيئة العربية في وقتها لم تكن تسنح ببروز أفكارها فانتهت إلى الجنون وتدهورت صحتها بعد أن فقدت والدها وتوالت الخيبات الشخصية لها عدة مؤلفات التي تشهد على عبقريتها في الأدب والصحافة والترجمة.

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