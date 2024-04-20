تحويل مؤقت لحركة السير لمدة شهر عبر هذا الطريق

بداية من الأحد

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، أنها ستلجأ الى تحويل مؤقت لحركة السير بسبب أشغال صيانة لمحول بن رحمون للطريق الاجتنابي بودواو بداية من الأحد ولمدة شهر.

وأفادت الشركة في بيان لها أنه في اطار عملية صيانة فواصل التمدد للجسور المتضررة بالطريق السيار ولاستبدالها بأجزاء جديدة، برمجت مصالح الصيانة للجزائرية للطرق السيارة – جهة الوسط – أشغال استبدال فواصل الجسور الثلاثة (03) لمحول بن رحمون للطريق الاجتنابي بودواو “Aأ 102 “، بوتيرة متسارعة 10 أيام لكل جسر، و قد تم تسخير شركة خاصة للأشغال العمومية مختصة في هذه التجهيزات.

وقالت الجزائرية للطرق السيارة لمستعملي الطريق أنها ستلجأ إلى تحويل مؤقت لحركة السير وفق البرنامج التالي :

1- الجسر ج 2 v بومرداس نحو بودواو عبر ط و رقم 05 لمدة 10 أيام

2- الجسر ج 1 v الجزائر نحو ط و رقم 05 لمدة 10 أيام

3- الجسر ج 3 v بودواو نحو محول بومرداس لمدة 10 أيام.