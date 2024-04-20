-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بداية من الأحد

تحويل مؤقت لحركة السير لمدة شهر عبر هذا الطريق

الشروق أونلاين
  • 387
  • 0
تحويل مؤقت لحركة السير لمدة شهر عبر هذا الطريق

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، أنها ستلجأ الى تحويل مؤقت لحركة السير بسبب أشغال صيانة لمحول بن رحمون للطريق الاجتنابي بودواو بداية من الأحد ولمدة شهر.

وأفادت الشركة في بيان لها أنه في اطار عملية صيانة فواصل التمدد للجسور المتضررة بالطريق السيار ولاستبدالها بأجزاء جديدة، برمجت مصالح الصيانة للجزائرية للطرق السيارة – جهة الوسط – أشغال استبدال فواصل الجسور الثلاثة (03) لمحول بن رحمون للطريق الاجتنابي بودواو “Aأ 102 “، بوتيرة متسارعة 10 أيام  لكل جسر، و قد تم تسخير شركة خاصة للأشغال العمومية مختصة في هذه التجهيزات.

وقالت الجزائرية للطرق السيارة لمستعملي الطريق أنها ستلجأ إلى تحويل مؤقت لحركة السير وفق البرنامج التالي :

 1- الجسر ج 2 v بومرداس نحو بودواو عبر ط و رقم 05 لمدة 10 أيام

2- الجسر ج 1 v الجزائر نحو ط و رقم 05 لمدة 10 أيام

3- الجسر ج 3 v بودواو نحو محول بومرداس لمدة  10 أيام.

مقالات ذات صلة
نقابة مديري المتوسطات تقرّر تعليق الإضراب

نقابة مديري المتوسطات تقرّر تعليق الإضراب

هذا ما قاله وزير العمل عن منحة البطالة وعقود “CTA”

هذا ما قاله وزير العمل عن منحة البطالة وعقود “CTA”

وزير العمل يكشف جديد منحة البطالة

وزير العمل يكشف جديد منحة البطالة

سباق الرئاسيات ينطلق وملامح المرشحين تلوح في الأفق

سباق الرئاسيات ينطلق وملامح المرشحين تلوح في الأفق

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لـ “الناتو”

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لـ “الناتو”

“البارون عدّالة” وشركاؤه مجدّدا أمام محكمة الجنايات بوهران

“البارون عدّالة” وشركاؤه مجدّدا أمام محكمة الجنايات بوهران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد