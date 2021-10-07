تحويل مباراة المنتخب المحلي والبنين إلى ملعب آخر

حُوّلت مباراة المنتخب الوطني المحلي ونظيره البنيني إلى ملعب “عمر حمادي” بِبولوغين، بعدما كانت مُبرمجة بِالمركب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران.

وتُجرى هذه المباراة الودّية السبت المقبل، على الساعة السابعة إلا الربع مساءً.

وجاء هذا القرار “حفاظا على مرافق ومنشآت الملعب الجديد لِوهران”، كما فسّرته “الفاف” في بيان لها نشرته مساء الخميس.

واحتضن الملعب الجديد لِوهران مباراة دولية واحد فقط في الـ 17 من جوان الماضي، وحينها فاز المنتخب الوطني المحلي على فريق ليبيريا للأكابر، في مباراة ودّية بِنتيجة (5-1).