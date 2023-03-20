تحويل مسكن إلى ورشة سرية لصناعة الأسلحة الحربية!

التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم

كشفت محاكمة كهل، يدعى “ح.عز الدين”، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الإثنين، عن وقائع خطيرة تتعلق باكتشاف مصنع سري للأسلحة من الصنف الخامس والسادس والذخيرة، منها البنادق والمسدسات، كان المتهم يقوم بتصنيعها يدويا داخل منزله، قبل أن يفتضح أمره بعد شكوى تقدمت بها زوجته تتهمه بتهديدها بالقتل بسلاح ناري.

وحسب جلسة المحاكمة، فقد انطلقت التحريات الأمنية بالملف من بلاغ تلقته عناصر الشرطة القضائية شرق العاصمة من طرف سيدة، تفيد بتعرضها للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل زوجها، وصرحت أن الأخير أقدم على تهديدها بالقتل بوضع مسدس ناري على مستوى الرأس لإرعابها.

وكشفت الضحية أن التهديدات التي تعرضت لها كانت بسبب خلافات ومناوشات نشبت بينهما سابقا، مؤكدة لدى استجوابها من قبل عناصر الضبطية القضائية أن زوجها ينشط في مجال تصنيع الأسلحة الحربية يدويا ودون علم من السلطات أو حيازة رخصة لذلك، كما حوّل مسكنهما العائلي بمنطقة برج الكيفان، إلى ورشة سرية لصناعة الأسلحة الحربية والذخيرة.

واستنادا إلى المعلومات التي أدلت بها الضحية بالبلاغ، تم فتح تحقيق أمني لمعرفة ما تضمنته الشكوى، إذ أسفر تفتيش المنزل لاحقاً عن حجز بنادق ورشاش ومسدسات من الصنف الخامس والسادس وقطع أسلحة مختلفة، وعلى أساس ذلك تم تحويل المتهم إلى مركز الأمن وإحالة ملفه إلى العدالة ومتابعته بجناية صناعة وحيازة أسلحة الحربية وذخيرة من الصنف الخامس والسادس دون علم السلطات.

وفنّد “ح.ع” خلال مثوله أمام محكمة الجنايات ما نسب له من تهم، مصرحا أن صناعته واتقانه للأسلحة مجرد هواية كان يمارسها خلال أوقات فراغه بعد تقاعده من عمله بالجيش الوطني، وأردف بخصوص الشكوى التي تقدمت بها زوجته قائلا إنها مجرد دعوة كيدية من قبلها انتقاما منه بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

والتمس النائب العام خلال مرافعته بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم عن جناية صناعة وحيازة أسلحة الحربية وذخيرة من الصنف الخامس والسادس دون علم السلطات.