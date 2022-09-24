تحويل مطاعم مدرسية مهملة إلى أقسام دراسيّة

مديرة التربية للجزائر غرب لـ"الشروق":

لجأت مديرية التربية لـ”الجزائر غرب” إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لأجل مواجهة مشكل الاكتظاظ المطروح في هذا الدخول المدرسي، جراء تخلي السلطات العليا في البلاد عن إجراءات التمدرس الاستثنائية والعودة إلى الدراسة بالنظام العادي، إذ أقدمت على استغلال المطاعم المدرسية غير المستغلة وتحويلها إلى حجرات، مع الرفع في عدد التلاميذ بالقسم التربوي الواحد، وذلك بغية ضمان مقعد بيداغوجي لكل متمدرس وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

أفادت مديرة التربية لـ”الجزائر غرب”، غنيمة آيت ابراهيم، في تصريح لـ”الشروق”، أنه من بين الإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة الاكتظاظ، لضمان دخول مدرسي ناجح، هو الرفع في عدد التلاميذ بالقسم التربوي الواحد إلى قرابة 46 تلميذا، بالإضافة إلى العمل “بنظام الدوامين” بالمدارس الابتدائية، إلى جانب اللجوء إلى الأقسام المتنقلة والتي يصطلح عليها “بالدوارة”، زيادة على الاستغلال الأمثل والعقلاني للفضاءات المتواجدة على مستوى بعض المؤسسات التربوية وغير المستغلة على غرار المطاعم المدرسية، وتحويلها إلى حجرات، وكذا الاستعانة بالملحقات بصفة جزئية أو كلية، قصد ضمان مقعد بيداغوجي لـ330660 تلميذ موزعين على 630 مؤسسة تربوية من بينها 420 مدرسة ابتدائية و148 متوسطة و61 ثانوية.

فيما أشارت محدثتنا إلى أن الاكتظاظ قد طرح فقط بالمناطق التي تأخر بها استلام المنشآت القاعدية الجديدة على مستوى كل من الدويرة وبابا احسن وأولاد فايت.

وبخصوص المنشآت الجديدة التي تم استلامها لتخفيف الضغط على باقي المؤسسات التربوية القديمة، أوضحت مديرة التربية بأنه تم تدشين ثلاث متوسطات في كل من بابا احسن بحي 3 آلاف مسكن وسيدي عبد الله بحي 5 آلاف مسكن ومؤسسة أخرى بجسر قسنطينة، بالإضافة إلى فتح 7 مدارس ابتدائية جديدة وستة مطاعم مدرسية منها مطعمين مركزيين و11 قسم توسعة، إلى جانب تدشين ثانويتين، الأولى بـ1400 مسكن ببابا اعلي وأخرى في الخرايسية، هذه الأخيرة التي ستفك الضغط عن ثانوية “الإخوة بوخليل” التي يفوق بها عدد التلاميذ 1600 تلميذ.

وفي مجال التضامن المدرسي، أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع بأنه تم الانتهاء من تسديد منحة التمدرس الخاصة المقدرة بـ5 آلاف دينار لفائدة 30 ألف مستفيد شهر جويلية المنصرم، في حين تكفلت المصالح الولائية المختصة بتوزيع 540 نظارة طبية على التلاميذ ناقصي البصر، وكذا استفادة 47 تلميذا من أجهزة سمعية، كما تكفلت لجنة التضامن التابعة لمديرية التربية بتوزيع 2600 محفظة، علاوة على المحافظ التي وزعت من قبل الجماعات المحلية ومديريات التضامن.

وفيما يتعلق بملف التغذية المدرسية، أوضحت مديرة التربية أنه تم توسيع الاستفادة من خدمة الإطعام المدرسي لفائدة 90 بالمائة من التلاميذ موزعين على 127 مطعم مدرسي، والذين سيحصلون على وجبات ساخنة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة في الوقت الذي تم إلحاق بعض المدارس بالمطاعم المركزية.

وفي الشق الخاص بالكتاب المدرسي، أفادت محدثتنا بأنه تم الانتهاء من توزيع الكتاب المجاني على المستفيدين في الـ10 سبتمبر الجاري، فيما سيستفيد 140 ألف تلميذ من “الكتاب المزدوج”، في حين سيباشر تلاميذ 9 مدارس ابتدائية متواجدة بتسع بلديات من الدراسة باستخدام اللوحة الإلكترونية الذكية، بالمقابل فقد تم توظيف 134 أستاذ مادة الانجليزية لتأطير 30 ألفا و160 تلميذ قسم السنة ثالثة ابتدائي.