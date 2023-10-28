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تحويل معلم “عين الفوارة” بسطيف.. هذا رد وزيرة الثقافة (فيديو)

الشروق أونلاين
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تحويل معلم “عين الفوارة” بسطيف.. هذا رد وزيرة الثقافة (فيديو)
معلم "عين الفوارة" بمدينة سطيف

ردّت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، حول إمكانية تحويل معلم “عين الفوارة” بمدينة سطيف عن فضائه الجغرافي. 

وفي سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني زغوان حذيفة، أكدت الوزيرة أن “هذا المعلم مصنف ضمن قائمة الممتلكات الثقافية المحمية الأمر الذي يحول دون تحويله عن فضائه الجغرافي وسياقه التاريخي”.

وأشارت مولوجي إلى أن “سكان سطيف متشبثون بهذه التحفة الفنية التي تشكل رمزية أخرى للمدينة التي تمتلك العديد من الرموز التاريخية والثقافية”.

وتابعت الوزيرة: “وجود معلم لا يمنع من بناء وتشييد معالم ومنحوتات أخرى لرموز الثورة التحريرية الكبرى في مختلف الفضاءات والساحات العمومية”.

كما أكدت وزيرة الثقافة أنه “تمّ تدعيم الموقع منذ بداية السنة الجارية بحراسة دائمة من طرف الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية بسطيف”.

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