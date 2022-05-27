تحويل ملفات “كناك” المقبولة وغير الممولة إلى “أناد”

تعتبر مؤهلة للتمويل طبقا لأحكام الوكالة

ستحوّل ملفات المشاريع المقبولة لدى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك” التي لم تستفد بعد من تمويل، إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 35 من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك بين وزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، المؤرخ في الـ28 أفريل الماضي والذي يحدد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 30 و55 سنة.

ووفقا لهذا النص، فإنه يتم تحويل ملفات البطالين ذوي المشاريع، البالغين ما بين 30 و55 سنة، المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل من طرف صندوق “كناك” والذين لم يستفيدوا بعد من التمويل الفعلي لهذا الصندوق، عند تاريخ الـ20 جانفي الماضي (تاريخ نشر المرسوم الذي ألغى مهمة تمويل مشاريع المؤسسات المصغرة من اختصاصات الصندوق) إلى وكالة “اناد” وذلك عن طريق محضر بالاتفاق المشترك بين الطرفين.

ويعاد عرض هذه الملفات المحولة على لجان الانتقاء والمصادقة والتمويل لوكالة “أناد” قصد دراستها من جديد لاسيما الحالات المتعلقة بإعادة تقييم المشاريع الاستثمارية، تغيير الموردين، تغيير التجهيزات و/أو المعدات أو الماشية، تمديد الإشعار البنكي، وتمديد شهادة القابلية والتمويل.

وتعتبر ملفات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 30 و55 سنة المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل التي يحولها صندوق “كناك”، مؤهلة للتمويل طبقا للأحكام التنظيمية المسيرة لجهاز وكالة “أناد”.

أما ملفات البطالين المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل، والموجودة على مستوى البنوك والتي تحصلت على الموافقة البنكية أو في انتظارها، فإنها تعالج أيضا طبقا للأحكام التنظيمية المسيرة لجهاز وكالة “أناد”.

وبصفة انتقالية واستثنائية، يواصل صندوق “كناك” في التكفل بتمويل القروض غير المكافئة، ومنح الإعانات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 30 و55 سنة، وذلك بالنسبة للملفات التي تحصلت على تمويل قبل الـ20جانفي الماضي، حسب نفس النص.