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الجزائر

تحويل 120 ألف سيارة إلى “سير غاز” عام 2022

ي.ك
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تحويل 120 ألف سيارة إلى “سير غاز” عام 2022

 أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، الأحد، عن تحويل قرابة 120 ألف سيارة أجرة ومركبة خاصة إلى وقود غاز البترول المسال “سير غاز” (GPL).

وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أنّ هذا الإنجاز تم تحقيقه بفضل “مساعدات من الدولة تتراوح بين 40 و50 بالمئة من قيمة توريد وتركيب أجهزة غاز البترول المسال، بمبلغ إجمالي للمساعدات قدره 3.4 مليار دينار”.

كما سمحت العملية بتوفير أزيد من 200 ألف طن من الوقود (البنزين) وتجنب انبعاث 122 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، حيث شارك في هذا المشروع حوالي 600 مركب من مختلف الولايات.

وحققت الوكالة العديد من الإنجازات السنة الماضية ضمن إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، تمويلها المشترك ومرافقتها للقطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة مقارنة مع الاستهلاك النهائي الوطني (السكن 46 بالمائة، النقل 29 بالمائة والصناعة 24 بالمائة).

وذلك لتنفيذ مشاريع تحسين الفعالية الطاقية، من خلال “إدخال تقنيات أكثر كفاءة واعتماد نظام إدارة الطاقة”، حسبما جاء في بيان الوكالة.

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