تحويل 7 آلاف مركبة إلى سيرغاز خلال شهرين فقط

كشفت الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها عن تحويل ما يقارب 7000 مركبة إلى غاز البترول المميع “سيرغاز” خلال الشهرين الأولين من سنة 2022.

وتندرج هذه العمليات ضمن البرنامج الذي بادرت به وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتحت اشراف الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها الرامي إلى تحويل 50000 مركبة.

ومن المنتظر أن ينتهي هذا البرنامج الذي أطلق رسما يوم 29 ديسمبر 2021 خلال “شهر نوفمبر القادم” حسب الوكالة.

وتشير أول حصيلة للوكالة إلى تحويل 6496 مركبة للخواص و414 سيارة أجرة الى غاز البترول المميع”وقود” الى غاية نهاية فبراير أي بمجموع 6910 مركبة (14 بالمئة من أهداف البرنامج).

وبهدف تحقيق هذا البرنامج، تم اعتماد 573 مركز تحويل موزعين على 56 ولاية بعد مناقصة وطنية حسب ما أشارت اليه الوكالة موضحة أن 80 بالمئة منهم تتمثل في المؤسسات المصغرة.

وقد خصصت الدولة غلافا ماليا قيمته 1,75 مليار دج لبرنامج تحويل 50000 مركبة الى غاز البترول المميع-وقود من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والتوليد المشترك ما يمثل مساعدة معتبرة تقدر ب 35.000 دج

كما كشفت الوكالة عن “اطلاق برنامج جديد يخص تحويل 100000 رصدت له ميزانية تقدر 2,8 مليار دج”.

وتتطلع الوزارة عبر هذا النوع من البرنامج الى بلوغ 1,1 مليون مركبة محولة الى غاز البترول المميع “وقود” في آفاق 2030 مما سيسمح بتقليص استهلاك الوقود لاسيما البنزين بقرابة 12 مليون طن أي ما يعادل 11,1 مليون طن مقابل بترول سنويا حسب الوكالة.