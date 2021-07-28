تحية إلى فتحي نورين

يقول الإمام محمد البشير الإبراهيمي: “لا أظلم من الظالم إلا من يخضع لظلمه، ويحترم قوانينه الظالمة”، (آثار الإمام الإبراهيمي ج3، ص 251).

ممّن لم يحترم قوانين الظالمين شاب جزائري لم يخن دينه، ولم يخن شرفه، ولم يخن وطنه، ولم يخن أمته، ولم يخن إنسانيته إنه الشاب النبيل فتحي نورين.

فتحي نورين شاب جزائري سليم الجسم، يمارس رياضة “الجيدو”، وقد اجتهد فيها إلى أن حقق أغلى ما يعمله له الرياضيون وهو المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأهم من سلامة جسم هذا الشاب هو سلامة عقله، وسلامة ضميره الذي لم يمت أمام ما قد يناله من شهرة عالمية تجلب له منافع مادية.

تتمثل سلامة عقل هذا الشاب الأصيل ذي الموقف النبيل في رفضه أن يلتقي مع صهيوني سارق، ظالم في هذه الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو باليابان..

إن هذا الموقف الشريف كلّفه وسيكلّفه عقوبات تفرضها عليه هيآت ظالمة، ولولا أنها ظالمة لعاقبت هذا الصهيوني و”دولته” التي ما أنشأها إلا الظالمون، وهم انجلترا والغرب الذي تخلّص بإنشاء هذا الكيان مما سمي في الأدبيات الغربية “الجراد”، ويعنون اليهود، الذين اضطهدوهم عبر التاريخ، وقد كفّروا عن ذلك باختلاق هذا الكيان – السرطاني.

لقد كسب هذا الشاب الجزائري تقدير الملايين وإعجابهم، كسب تقدير أبناء وطنه الجزائر، وتقدير أبناء فلسطين الشرفاء، وأبناء الأمة العربية والإسلامية وشرفاء العالم..

لقد انتصر هذا الشاب للحق، وانتصر لمظلومين ولو بمثل هذا الموقف الذي يراه السفهاء بسيطا، ولكن يراه الشرفاء، من كل جنس، ومن كل نحلة، عظيما..

إن نصرة الحق بأية وسيلة من الوسائل هو قمة الشرف، وقد تساءل القرآن الكريم تساؤل تعجب واستنكار من هؤلاء “المستسلمين” لا المسلمين فقال “ما لكم لا تناصرون؟”.

إن اللصوص الصهاينة ومن يوالونهم في شتى أنحاء العالم يتناصرون بأبسط من هذا الموقف. إنهم يسمعون كلمة تأييد لمظالمهم ضد فلسطين والفلسطينيين فيذيعونها من مشارق الأرض إلى مغاربها تلبيسا على الناس الغافلين.

إننا ندعو جميع رياضيينا أن يقتدوا بهذا الشاب النبيل إن أوقعتهم القرعة في مقابلة مع صهيوني في أي منافسة رياضية.. وإن الحياة موقف.. فستفنى المكاسب المادية ولكن مواقف الشرف والكرامة يحتفظ بها التاريخ..

فتح الله عليك يا فتحي، وأتاك نورين تهتدي بهما في فتن هذه الحياة، وربط على قلبك، وثبّتك على الحق ونصرة المظلومين من أية ملة وأي دين، والأقربون دينا وعرقا أولى..

ومن أولى من فلسطين التي تحالف ضدها الدّينان “الصالب” (اليهودية) و”المصلوب” (النصرانية) ممن ألهاهم التكاثر، وشغلهم التفاخر بـ”وسخ الدنيا”، الذي ستكوى به جباههم وجنوبهم، رغم ظنهم لسفاهتهم أن سيخلدهم.