تحييد 16 إرهابيا وتوقيف 2723 تاجر للمخدرات عام 2023

حسب حصيلة سنوية لوزارة الدفاع الوطني

نفذّت قوات الجيش الوطني الشعبي، خلال سنة 2023، عمليات نوعية في إطار مكافحة الإرهاب والتهريب ومكافحة الإجرام بكل أشكاله، إذ تمكّنت من تحييد 16 إرهابيا وتوقيف 417 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، تدمير 37 مخبأ كان يستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، مع استرجاع 136 قطعة سلاح ناري و169 قذيفة و95 قنبلة من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الذخيرة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، فإنه “في إطار مكافحة الإرهاب، تمكّنت قواتنا المسلحة من تحييد 16 إرهابيا وتوقيف 417 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وكشف وتدمير 37 مخبأ كان يستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، مع استرجاع 136 قطعة سلاح ناري و169 قذيفة و95 قنبلة من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الذخيرة”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضاعفت مختلف وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2023، جهودها الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حيث تم توقيف 2723 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 573 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحجز 86,345 كلغ من مادة الكوكايين و11625283 قرص مهلوس.

كما شملت هذه العمليات المنظمة والمنسقة، حسب حصيلة الجيش، توقيف 15150 شخص وضبط 4433 مطرقة ضغط و8030 مولد كهربائي و209 جهاز كشف عن المعادن و1353 مركبة و585,6 طن من خليط الذهب والحجارة، فيما تم حجز 612 بندقية صيد و2219518 لتر من الوقود و262,2 طن من مادة التبغ، بالإضافة إلى 4445 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 14814 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وتدخل هذه العمليات، حسب وزارة الدفاع الوطني، في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال سنة 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني بغرض التصدي لكافة محاولات المساس بأمن واستقرار بلادنا والذود عن سيادتها.