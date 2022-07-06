تحييد 23 ارهابيا خلال السداسي الأول من سنة 2022

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن الحصيلة العملياتية التي قامت بها مختلف العناصر والوحدات خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وحسب بيان للوزارة فقد تمكنت مفارز الجيش من تحييد 23 ارهابي، تم القضاء على 10 منهم وتوقيف 7 آخرين واستسلام 3 في حين تم العثور على 3 جثث.

كما أكدت المصالح ذاتها عن توقيف 206 عناصر دعم للجماعات الارهابية.

وفي مجال مكافحة الإتجار بالمخدرات فقد تم توقيف 945 تاجر وحجز أكثر من 288 قنطار من الكيف المعالج، وأكثر من 1800 كلغ من الكوكايين.

من جهة أخرى أعلنت المصالح ذاتها عنإحباط محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ 1736 شخصا، بينما تم توقيف 4735 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة.