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الجزائر

تحيين حظيرة الهواتف الذكية على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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تحيين حظيرة الهواتف الذكية على طاولة مجلس الوزراء
ح.م
رئيس الجمهورية مع الوزير الأول

يعقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

ويتناول الاجتماع مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضا تخصّ:

  • متابعة تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة،
  • تحيين حظيرة الهواتف الذكية،
  • والسد الأخضر تقييما وآفاقا.

وفي 31 مارس الماضي، اجتمع وزراء الصناعة والبريد والتجارة مع متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، لبحث ضبط وتنظيم سوق الهواتف الذكية وبعث صناعتها في الجزائر.

حيث تمّ الاتفاق في ختام الاجتماع، على استمرار التواصل بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل رسم الخطوط العريضة لدفتر الشروط الخاص بهذا النشاط.

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