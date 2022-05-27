موازاة مع انطلاق الإجراءات الإدارية

أكدت الفدرالية الجزائرية للوكالات السياحية شروع المصالحالإدرية على مستوى البلديات في تحيين قوائم الحجاج لإسقاط العاجزين ماديا وتعويضهم بالميسورين المسجلين في القوائم الاحتياطية، ويأتي ذالك تزامنا مع إعلان الديوان الوطني للحج والعمرة الخميس انطلاق الإجراءات الإدارية الخاصة بموسم الحج في الفترة الممتدة مابين 26 ماي و4 جوان 2022..

والتي تلزم الحاج بالتوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ85.6 مليون سنتيم دج شاملة لتذكرة السفر مرفقا بجواز السفر البيومتري وشهادة التأهيل المسلمة من طرف مصالح البلدية، وشهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية، وذلك من أجل الحصول على وصل دفع تكلفة الحج ووصل دفع تذكرة السفر.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الفدرالية مولود يوبي “للشروق” أن زيادة تكلفة الحج بـ30 مليونا، سيؤدي إلى إسقاط الكثير من المواطنين المسجلين في القوائم والعاجزينعن دفع التكلفة الجديدة لزيارة البقاع المقدسة، خاصة بالنسبة للأزواج الذين يكلفهم الحج أكثر من 200 مليون سنتيم بإحتساب المصاريف الإضافية، وأضاف أن الأصداء التي وصلت للفدرالية تؤكد عجز عدد معتبر من المسجلين في قرعة الحج، عن دفع التكلفة الجديدة التي شكلت حسبه صدمة للمواطنين، “وهذا ما سيؤدي إلى مراجعة جذرية لقوائم الحجاج، حيث تم تكليف الأميار والولاة للسهر على هذه العملية”.

ومن جهتها طالبت النقابة الوطنية للوكالات السياحية بتقديم عملية بيع تذاكر الحج المحددة بتاريخ 15 جوان المقبل، حيث أكد رئيس النقابة نذير بلحاج في تصريح للشروق أن هذا التاريخ متأخر جدا وسيساهم في تأخير المناسك بالنسبة للجزائريين، مؤكدا أنه جرت العادة أن تنطلق أول رحلة للحج قبل شهر من وقفة عرفة، ليتسنى للبعثة تنظيم المناسك والمشاعر بأريحية، وأكد محدثنا أنه بعد إعلان قائمة الوكالات المعتمدة لتنظيم الحج والمقدرة بـ30 وكالة، والشروع في تنظيم الإجراءات الإدارية للحجاج التي ستنتهي يوم 04 جوان المقبل “يمكن الانطلاق في أول رحلةيوم 10 جوان مع تقديم عملية بيع التذاكر إلى 05 جوان عوض تأخير انطلاق أول فوج من الجزائريين لأداء هذه الشعيرة إلى 20 جوان مثل ما هو محدد”، وهذا ما يسبب حسبه تسجيل ضغط على مستوى التنظيم رغم تقليص عدد البعثة.