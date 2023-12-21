تخدير فتاتين داخل مصعد وخطفهما.. حادثة تهز مصر والداخلية تنهي الجدل

أنهت وزارة الداخلية المصرية الجدل الحاصل بشأن تداول رواد شبكات التواصل لفيديو تخدير فتاتين داخل مصعد وخطفهما من قبل رجلين.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان صدر، مساء الأربعاء، أن الرجل الذي يظهر في الفيديو هو أب الفتاتين، وهو منفصل عن والدتهما التي بلغت عن واقعة الاختطاف. كما أكدت أنه غادر البلاد مع إحدى بناته بمحض إرادتها.

وجاء في البيان: “في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد عقب تخديرهما”.

وأضاف: “بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر الجاري تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخران بأخذ إحدى طفلتيهما من دون رغبتها”.

وتابع البيان أنها “طلبت إثبات ذلك من دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك”.

وأردف: “بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية”.

وأوضح: “عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمناقشتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق”.