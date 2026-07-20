تخرج أول دفعة من حاملي شهادة الدراسات المتخصصة في مرض السكري

نظمت وزارة الصحة دورة تكوينية لفائدة الأطباء العامون لتحصيل شهادة الدراسات المتخصصة (CES) في مرض السكري.

وتوّجت النسخة الأولى من شهادة الدراسات المتخصصة في مرض السكري، التي احتضنتها جامعة علوم الصحة، بتخرج 52 طبيب والموزعون عبر 32 ولاية وفقا لما أفادت به الوزارة التي وصفت الدورة بـ”خطوة مهمة نحو تطوير التكوين الطبي المتخصص في الجزائر”، وهذا عبر مقاربة جمعت بين التميز الأكاديمي، والانشغال السريري، والابتكار الرقمي، والبحث العلمي.

واستفاد المتخرجون، من خبرة 33 أستاذًا من التعليم العالي “المعترف بهم كمراجع وطنية في مجالات تخصصهم”.

وتلقى الأطباء كذلك “تربصات تطبيقية دامت تسعة أسابيع، موزعة على خمسة مصالح استشفائية بالجزائر العاصمة، ما أتاح لهم اكتساب رؤية شاملة للتكفل بمرضى السكري، من خلال ربط المعارف النظرية بواقع الممارسة السريرية.”

كما شهدت هذه الدورة “أحد أبرز عناصر الابتكار” والمتمثل “في تطوير تطبيق ويب متجاوب يمكن الولوج إليه عبر الحاسوب، والحاسوب اللوحي، والهاتف الذكي. وقد شكّلت هذه المنصة أداة عملية لدعم الممارسة السريرية والبحث العلمي، إذ أتاحت توحيد جمع بيانات المرضى، وضمان استشارتهم ومتابعتهم في الوقت الفعلي، مع تحليل المعطيات المستخلصة لإنتاج نتائج علمية قابلة للاستثمار.”

وتعد هذه المبادرة برنامجًا وطنيًا لتعزيز الكفاءات الطبية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات سريرية غير مسبوقة تخدم البحث العلمي في مجال مرض السكري.

وأشارت وزارة الصحة أن شهادة الدراسات المتخصصة في مرض السكري تستجيب “لحاجة حقيقية للمنظومة الصحية، إذ تجمع بين التكوين الجامعي رفيع المستوى، والبحث السريري، والابتكار الرقمي، بما يخدم مصلحة المرضى.”