تخرج الدفعة الثانية لمستشاري العلاقات الزوجية ضمن مشروع “لبنة”

لتأهيل المقبلين على الزواج

تخرجت الدفعة الثانية للمدربين والمستشارين في العلاقات الزوجية، في إطار مشروع “لبنة” للتأهيل الزواجي، الذي أطلقته جمعية “حورية” للمرأة الجزائرية ولقي صدى إيجابيا في المجتمع، والمشروع جاء لمجابهة تزايد إحصائيات الطلاق والخلع في مجتمعنا بصورة رهيبة، وارتفاع قضايا العنف الأسري. وهو ما يجعل من مشروع “لبنة” للتأهيل الزواجي أكثر من مهم لتكوين وتأهيل المقبلين على الزواج.

دعا مختصون في علم الاجتماع والنفس وحقوقيون مؤخرا، إلى ضرورة تأهيل الشباب المقبل على الزواج، لجعلهم أكثر دراية بأساليب تكوين أسرة مستقرة بعيدا عن الخلافات الزوجية، وهو الموضوع الذي انتبهت إليه جمعية “حورية” للمرأة الجزائرية، التي اتخذت من التجربة الماليزية الناجحة في مجال تأهيل المقبلين على الزواج، دليلا لنقل هذه التجربة إلى المجتمع الجزائري، الذي يعرف “تصدعات” في الأسرة الجزائرية، سببها الرئيس انعدام ثقافة تكوين أسرة مستقرة لدى الأجيال المعاصرة خصوصا.

وتمكّنت جمعية “حورية” في هذا الصدد من تكوين 160 مدرب في التأهيل الزواجي ومستشار زوجي، ضمن دفعتين اثنتين.

المدربون سيخرجون إلى الميدان لتكوين الشباب في الزواج وفي هذا الصدد، التقت “الشروق” مع مديرة مشروع “لبنة” للتأهيل الزواجي بجمعية حورية للمرأة الجزائرية، جهيدة بوشوشان، التي حدثتنا عن خطة المشروع لتكوين وإعداد 100 مدرب من أجل تدريب 16 ألف مقبل على الزواج على مدى 5 سنوات.

وكشفت بوشوشان، عن تخرج 100 متدرب ومتدربة في مجال التأهيل الزواجي ومرشدين متخصصين في العلاقات الزوجية، ضمن الدفعة الثانية التي انتهت نهاية الأسبوع المنصرم.

وهؤلاء المتخرجون والمتواجد ضمنهم 10 رجال، سيخرجون إلى الميدان، لتدريب المقبلين والمقبلات على الزواج وكذلك المتزوجين الجدد، وقالت المتحدثة: “في التجربة الأولى، أشرفنا على تخريج 60 مدربة في التأهيل الزواجي، خرجن إلى الميدان ودربن 300 مقبلة على الزواج، ومع نجاح التجربة، فتحت الجمعية التدريب لدفعة ثانية لغرض تكوين 100 مدرب من بينهم 10 رجال، اختتمت مؤخرا”.

مشروعنا مستمد من التجربة الماليزية “الناجحة”

وخضع المدربون، بحسب رئيسة برنامج “لبنة”، لمجموعة من الدورات التدريبية، حضورية وإلكترونية، إضافة إلى قيام المدربين بتلخيص مجموعة من الكتب، وفق برنامج محدّد.

وأشرف على هذه الدورة التدريبية في مجال التأهيل الزواجي، كوكبة من المؤطرين من داخل وخارج الجزائر، منهم مستشارون أسريون وأطباء ومحامون، وقالت جهيدة بوشوشان، إن المدربين الـ100 ينقسمون إلى 3 وحدات، الوحدة الأولى يخضعون فيها لتكوين في المجال النفسي والشرعي والاجتماعي والاقتصادي، بينما يتكون المدربون في الوحدة الثانية “ب” في مجال الطب والصيدلة والقابلات، وأيضا في مجال التأهيل الجنسي والطفولة والأمومة والتغذية الصحية، أما الوحدة الثالثة، فتتضمن المتكونين في المجال القانوني، وهم الدارسون للحقوق.

وأضافت: “كل مجموعة تقوم بالتأهيل الزواجي للشباب، والتي تخرج للميدان للقاء المقبلين على الزواج أو العرسان الجدد، تكون مكونة من مدرب من كل وحدة، حتى تقوم بعمل متناسق ومتكامل، ويخضع المقبل على الزواج لدورة تدريبية مدتها 3 أيام”.

وتؤكد مديرة برنامج “لبنة”، على أن الهدف من هذا المشروع، هو المساهمة في ضمان استقرار الأسرة الجزائرية وتقليص نسب الطلاق التي باتت مرتفعة السنوات الأخيرة، والأخذ بتجربة ماليزيا “الناجحة”.. “وكما أن جمعيتنا تسعى لفرض شهادة التأهيل للزواج، كشرط ضروري عند إبرام عقود الزواج”، على حد تعبير بوشوشان.

وختمت محدثتنا، معتبرة أن القيمة المضافة التي يقدمها مشروع التأهيل الزواجي، هو أنه مشروع وطني، لأن المدربين فيه ينحدرون من 41 ولاية عبر الوطن.