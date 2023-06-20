تخرج الدفعة الـ29 لضباط المدرسة العليا لتقنيات الطيران

تحت إشراف قائد القوات الجوية اللواء محمود لعرابة

أشرف قائد القوات الجوية، اللواء محمود لعرابة، الثلاثاء، على حفل تخرج الدفعة الـ29 للطلبة الضباط العاملين بالمدرسة العليا لتقنيات الطيران “الشهيد موسى رحالي” بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) لحساب السنة الدراسية 2022-2023.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز قائد المدرسة بالنيابة، العميد العايب عبد الحميد، “الاهتمام الذي توليه القيادة العليا لجهاز التعليم والتكوين”، مشيرا إلى “المكانة التي تحظى بها هذه المدرسة العريقة التي تضمن تكوينا نوعيا يؤهل الدفعات المتخرجة لأداء مهامها بكل إتقان وتفان وبمهنية عالية”.

وأشار إلى أن هذه الدفعات “تلقت تكوينا مسايرا لأحدث المناهج البيداغوجية المعتمدة في مختلف المعارف العسكرية والعلمية، مما سمح بتحقيق الأهداف المسطرة المستمدة من توجيهات وتعليمات القيادة العليا، والتي تهدف إلى إعداد إطارات ذات كفاءة عالية تساهم في الدعم الكمي والنوعي لسلاح القوات الجوية ورفع مستوى أدائه ودفع عجلة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمضي بها قدما إلى المزيد من الرقي والتقدم نحو مستقبل واعد يتحدى كل الرهانات”.

وعقب أداء القسم من طرف طلبة الدفعات المتخرجة، تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين قبل الموافقة على تسمية الدفعة المتخرجة باسم الشهيد افتوش محمد ليختتم الحفل باستعراض عسكري تميز بالدقة والانسجام.

وبذات المناسبة، تفقد قائد القوات الجوية رفقة ضيوف المدرسة العروض الخاصة بمشاريع نهاية الدراسة للدفعة المتخرجة من الطلبة الضباط.

ومن جانبه، أشرف رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء بلقاسم حسنات، الثلاثاء، بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس “الشهيد باجي مختار” بالرويبة (الجزائر)، على حفل تخرج الدفعة الـ22 للطلبة الضباط العاملين بعد نيلهم للشهادة الجامعية للطور العلمي الأول في ميدان علوم وتكنولوجيا.

كما تم خلال هذا الحفل تخرج الدفعة الثانية في ميدان الرياضيات والإعلام الآلي وشهادة نجاح في التعليم العسكري.

وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض المدير العام للمدرسة، العقيد قواسمية سلطان، “المحاور الكبرى للتكوين والمعارف العلمية والعسكرية التي تلقاها الطلبة بأرقى المناهج والوسائل البيداغوجية التي وفرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي”، مما سيمكنهم – مثل ما قال – من “بلوغ الأهداف التكوينية المسطرة وإعطاء المثال في العمل الميداني للدفاع عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره”.

وفي سياق متصل، أشرف قائد الدرك الوطني، العميد يحيى علي والحاج، الثلاثاء، بالمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة (الجزائر العاصمة)، على حفل تخرج 7 دفعات جديدة لضباط الدرك الوطني للسنة التكوينية 2022- 2023، وهذا بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مرّاد.

وتضم الدفعات المتخرجة تخصصات دروس القيادة والأركان للدرك الوطني، دروس القيادة والأركان في مجال الإمداد، دروس الإتقان، مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى التكوين التخصصي للضباط العاملين من بينهم طلبة من دول شقيقة وصديقة.

وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر قائد المدرسة، العقيد محمد دراني، بالتطورات التي عرفها التكوين لفائدة ضباط الدرك الوطني بهدف تمكينهم من “مواجهة الظروف الراهنة التي تعرف انتشار مختلف أنواع الجريمة، وفي مقدمتها الجريمة الالكترونية، مما يستدعي تكييف التعليم العلمي وتطوير أساليب البحث والتكوين واستغلال التكنولوجيات الحديثة”.

وأوضح أن الدفعات المتخرجة تلقت “تكوينا عسكريا وجامعيا متكيفا مع التطورات الحاصلة في الميدان، مما يؤهلها لأداء مهامها باحترافية عالية والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن المواطن والوطن في اطار النظم والقوانين سارية المفعول”.