تخريب المعلم الأثري “عين الفوارة” بسطيف.. مدير الثقافة يوضح!

تعرض المعلم الأثري عين الفوارة بوسط مدينة سطيف، مساء الجمعة، مرة أخرى إلى عمل تخريبي طال أجزاء منه.

وحسب تسجيلات فيديو تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تعرض المعلم الأثري “عين الفوارة”، إلى عمل تخريبي من طرف شاب مجهول الهوية، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين قصد منعه من تخريب باقي التمثال.

من جهته، أفاد مدير الثقافة والفنون وليد بن بريك، في تصريح نقلته الإذاعة الجزائرية، أن المعتدي قد تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة.

يذكر أن التمثال الأثري عين الفوارة الذي يتوسط مدينة سطيف يعد وجهة سياحية بامتياز لزوار المدينة وقد تعرض عديد المرات لأعمال تخريبية مماثلة وذلك في سنوات 1997 و2006 و2017.