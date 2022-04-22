تخريب سكة قطار الفوسفات، انهيار جدار يقتل تلميذا

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 22 أفريل 2022

مصادر أمنية تنفي الخبر وتتوعد مروجيه

إشاعة اختطاف رضيعة تحدث طوارئ بوهران

سيد أحمد فلاحي

انتشرت في الأيام الأخيرة للشهر الفضيل بوهران، أخبار مغلوطة وإشاعات كثيرة أخذت حيزا كبيرا في يوميات المواطنين، والمتعلقة بقضية اختطاف أطفال هنا وهناك ورافق الأحاديث حبك سيناريوهات هوليوودية تتحدث مثلا عن اختفاء رضع في أسواق المدينة الجديدة أو مراكز تجارية والساحات العمومية وغيرها من الأماكن، الأمر الذي أدى إلى استشراء الرعب والخوف في نفوس الأولياء وحتى أطفالهم، وتُجهل لحد الآن الغاية من نشر تلك المعلومات البعيدة كل البعد عن الصحة، في هذا التوقيت بالذات، الذي يعرف حركة كثيفة للنشاطات التجارية خاصة بأسواق الألبسة ومعدات صنع الحلويات، وهو ما دفع بالكثير من الفايسبوكيين إلى الانسياق وراء تلك الأخبار وإعادة نشرها على نطاق واسع بالفضاء الأزرق وإلحاق الضرر النفسي بالأولياء وصنع كابوس مزعج للعائلات.

ولعل من بين أهم الأخبار التي نشرت بقوة في الأيام الأخيرة، هي حادثة اختفاء رضيعة في عمر الثلاثة أشهر، بسوق المدينة الجديدة، كانت رفقة والدتها التي قصدت سوق المدينة الجديدة من أجل التبضع، وكانت تضعها داخل عربة يدوية، وما هي سوى لحظات، حسب الرواية المتداولة، حتى وصلت لرواق خاص ببيع الملاءات، وهناك وفي لحظة انشغالها بالمنتجات التي كان نصفها معلقا والنصف الآخر مفروشا على طاولات، لاحظت اختفاء الرضيعة وهنا اختلط الحابل بالنابل وأُطلقت صافرات الإنذار حسب مروجي هذا الخبر الذي تم تكذيبه أول أمس جملة وتفصيلا من طرف مصادر أمنية، مفيدة أنه لم تردها أية شكوى تصب في هذا النوع من القضايا، ما يبين أن أصحاب الخبر المغلوط كان هدفهم واحد هو زرع البلبلة والفتن في قلوب رواد سوق المدينة الجديدة التي تعرف في العشر أيام الأخيرة لشهر رمضان توافدا معتبرا للزبائن من داخل وخارج الولاية، من أجل شراء ملابس العيد ولوازم الحلويات وغيرها .

وحسب ما أكدته نفس المصادر، فإن سبب تفشي الخبر الكاذب بهذه السرعة، راجع إلى عاملين، الأول هو الحادث الأخير لاختفاء طفل بمدينة مغنية، أما العامل الثاني فيتمثل في الاستعمال السلبي للفايسبوك والمساهمة في نشر إشاعات لا أساس لها على أرض الواقع، ما ينتهي بخلق هذه الوضعية المريبة والشكوك وحالة الرعب وهو ما يعاقب عليه القانون يقول نفس المصدر .

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المتوسطة والبلدية تتقاذفان المسؤولية

انهيار جدار يقتل تلميذا ويصيب آخر بجيجل

عبد العزيز.ب

اهتزت مساء الخميس بلدية بوراوي بلهادف التابعة لدائرة العنصر، بولاية جيجل، على وقع حادث مأساوي راح ضحيته طفل في الحادية عشر من العمر، يدعى عبد المؤمن هدي، ويدرس في السنة الأولى متوسط، على إثر انهيار جزئي لجدار يحيط بسكن وظيفي في قلب الإكمالية، على جسده ما تسبب له في إصابات بليغة أدت إلى وفاته في عين المكان، في الوقت الذي أصيب زميل له في الدراسة، بجروح خطيرة وتم نقله إلى عيادة بلهادف، قبل تحويله إلى مستشفى بن يحيى بجيجل.

وحسب مصادر من عائلة الضحية فإن التلميذ الدارس في متوسطة لعور عمار ببلدية بوراوي بلهادف، كان متكئا على الجدار بعد خروجه في الفترة المسائية، بينما كان أحد أصدقائه يحاول تسلق الجدار، ما أدى إلى انهياره عليهما، أما الجدار فهو عبارة عن سياج تابع لسكن وظيفي تابع للبلدية، كان مدعما بحواجز حديدية قبل قطعها واستكمال بناء الجدار في مكانها بطريقة عشوائية ومن دون دعائم ما جعله عرضة للانهيار في أي لحظة، خاصة مع العوامل الطبيعية حيث شهدت المنطقة في الأيام الأخيرة هبوب رياح قوية وعواصف تسببت في زعزعة الجدار الإضافي وهو ما حدث فعلا متسببا في مأساة.

وبينما فتحت مصالح الدرك الوطني بذات البلدية تحقيقا في الحادث المأساوي، طالب المواطنون بمعاقبة المتسببين في المأساة، تزامنا مع تشييع الطفل إلى مثواه الأخير في مقبرة بوراوي بلهادف التي شهدت بداية هذا الموسم تهديم مدرسة ابتدائية تدعى الدشرة بسبب هشاشة جدرانها، ولأن المتوسطات تابعة لمديرية التربية، والسكن تابع للبلدية، فقد رمى كل طرف الكرة في الجهة الأخرى.

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تخريب سكة قطار الفوسفات في تبسة

ب.دريد

تمكن الخميس، عناصر من الأمن الحضري السادس بمدينة تبسة، من الإطاحة بعصابة إجرامية، مختصة في سرقة الكوابل النحاسية والقطع الحديدية، التابعة لشركة السكك الحديدية.

وحسب ما استفيد من مصادر أمنية، فإن أفراد الأمن تجمّعوا بمنطقة العرامي، على مستوى خط السكة الحديدية الرابط بين بلديتي تبسة وبولحاف، باتجاه ولاية عنابة، ثم تنقلوا خفية بواسطة سيارة مدنية إلى عين المكان، حيث تم توقيف شخصين متلبسين بقطع وفك القطع الحديدية، من خط السكة الحديدية، وبحوزتهما معدات خاصة بتفكيك القطع الحديدية، حيث تم تحويلهما إلى مقر الأمن ومباشرة التحقيق معهما، لتوقيف بقية العناصر الذين كانوا بصدد ارتكاب جرم اقتصادي كبير، خاصة، وأن هذا الخط المعني بالتخريب هو السكة الحديدية التي يمرّ عبرها قطار الفوسفات، من جبل العنق إلى الشمال الشرقي للبلاد، وفاتورة توقف القطار ستكون باهظة، وقد قام والي الولاية السيد محمد البركة، عقب هذه العملية الإجرامية بإصدار قرار يمنع فيه جمع الخردوات والمتاجرة بها بإقليم الولاية، ومنع جولان المركبات القادمة من عدة مناطق لبيع وشراء الخردوات والقطع الحديدية والنحاسية .

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2174 عائلة فقيرة تستفيد من إعانة رمضان ببئر توتة

حورية. ب

كشف رئيس بلدية بئر توتة جرود رابح، في تصريح لـ”الشروق”، أن 2174 عائلة فقيرة ومعوزة ساكنة بمختلف أحياء البلدية استفادت من الإعانة المالية لشهر رمضان المقدرة بمليون سنتيم. وإلى جانب الأسواق الجوارية، أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدية لبئر توتة أنه افتتح سوق الرحمة ببئر توتة أين يتم بيع المنتجات مباشرة من المصنع إلى المستهلك، وهي المبادرة التي شهدتها جل بلديات المقاطعات الإدارية التابعة لولاية الجزائر، واستحسنها المواطنون خاصة مع غلاء الخضر والفواكه والمواد الغذائية هذا الشهر، في ظل ضعف القدرة الشرائية.

وأضاف المتحدث مع “الشروق” أن بلدية نظمت برنامجا ثريا في رمضان، حيث من بين النشاطات عملية ختان 70 طفلا مع تكريم حفظة القرآن الكريم ليلة السابع والعشرين من الشهر الفضيل.