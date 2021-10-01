تخريب قبر المجاهد مسعود زغار.. الأمن الوطني يفتح تحقيقا  

ذكرت مصالح بلدية العلمة بولاية سطيف، الجمعة، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في حادثة تخريب قبر المجاهد الراحل مسعود زغار.

وقال مصالح البلدية، الجمعة، في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك “نتأسف للواقعة الشنيعة التي مست قبر أحد رموز المدينة و الوطن المجاهد المرحوم مسعود زغار ونأمل أن يتم معاقبة المجرمين في أقرب وقت”.

وأضافت أن مصالح الأمن متواجدة بعين المكان للتحقيق في الحادثة و الوصول بسرعة للفاعلين.

وولد مسعود زغار في يوم 8 ديسمبر 1926 ويعد أحد أبرز رجال المخابرات الجزائرية، مول العديد من العمليات الجاسوسية الناجحة لجواسيس جزائريين في الخارج، وكان له ثقل كبير في هذا الجانب، وقد توفي يوم 21 نوفمبر 1987 بأحد فنادقه بمدريد في ظروف غامضة.