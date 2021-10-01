تخريب قبر المجاهد مسعود زغار.. الأمن الوطني يفتح تحقيقا
ذكرت مصالح بلدية العلمة بولاية سطيف، الجمعة، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في حادثة تخريب قبر المجاهد الراحل مسعود زغار.
وقال مصالح البلدية، الجمعة، في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك “نتأسف للواقعة الشنيعة التي مست قبر أحد رموز المدينة و الوطن المجاهد المرحوم مسعود زغار ونأمل أن يتم معاقبة المجرمين في أقرب وقت”.
🔴بلدية العلمة: تخريب قبر أحد رموز الوطن المجاهد مسعود زغار
🔴بلدية العلمة: نتأسف للواقعة الشنيعة التي مست القبر
🔴بلدية العلمة: مصالح الأمن متواجدة بعين المكان وسيتم فتح تحقيق
🔴زقار رحمه الله من أبرز رجال المخابرات في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين pic.twitter.com/grfDBsRtZ4
— page Béjaïa صفحة بجاية (@BEJAIA_06000) October 1, 2021
وأضافت أن مصالح الأمن متواجدة بعين المكان للتحقيق في الحادثة و الوصول بسرعة للفاعلين.
🔴عاجل
مجهولون يقومون بتخريب قبر المرحوم المجاهد مسعود زغار بالعلمة.
🔴 مصالح الأمن تفتح تحقيقا في القضية.#الجزائر #مسعود_زغار #الجزاير pic.twitter.com/IhKz367jPZ
— جزايري في المحروسة 🇩🇿 (@dzfilmahroussa) October 1, 2021
وولد مسعود زغار في يوم 8 ديسمبر 1926 ويعد أحد أبرز رجال المخابرات الجزائرية، مول العديد من العمليات الجاسوسية الناجحة لجواسيس جزائريين في الخارج، وكان له ثقل كبير في هذا الجانب، وقد توفي يوم 21 نوفمبر 1987 بأحد فنادقه بمدريد في ظروف غامضة.
الجزء الأول فديو انتشر قبل 3 أيام في المواقع في عن الاسطورة مسعود زغار رحمه الله كان #رجلا_بلغ_الكمال في مجال عمله. #InShot pic.twitter.com/zr3Bj5xY4F
— سميـــر محمـــد (@sr_mn_ed) October 1, 2021
و كعادة الجبناء ، حين يركلون قبورا لرجال كانوا هم الرجال كل الرجال، ليمارسوا بطولاتهم من على ظهر الرفات ، قبر الأسطورة مسعود زغار يتعرض للتخريب في انتقام من التاريخ و ليس من القبر…
مشكلة من فعل أو فعلوا هذا بالقبر ، أنهم ناسوا و تناسوا أن مشكلهم مع #شاهد التاريخ و ليس مع #شاهد pic.twitter.com/ht881qPIEI
— الزعيم هواري بومدين🇩🇿🇩🇿🇩🇿 (@AllalRochdi) October 1, 2021