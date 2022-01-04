تخرّج 2000 صيدلي سنويا مقابل 500 فرصة فقط!

تشبّع في الصيدليات وقوائم الانتظار لسنوات

انتقدت اللجنة الوطنية للتنسيق بين نقابة الصيادلة “سنابو” ومجلس أخلاقيات الصيادلة “كنوب”، محاولات الإساءة لمهنة الصيدلة، من خلال تضليل الرأي العام ومعه صناع القرار في البلاد، وجاء ذلك خلال ندوة إعلامية، الثلاثاء، تناولت مواضيع عديدة، من أهمها قواعد الممارسة وأخلاقياتها وكذا موقفها من الجلسات الوطنية للصحة.

وأكّد بلعمبري مسعود، رئيس “سنابو”، رفقة نور الدين متيوي، أنّ هيأتيهما جمّدتا عضويتهما في اللجنة الوطنية لمنح اعتمادات الصيدليات الجديدة، بسبب ممارسات يرفضونها، حيث طالبوا بمراجعة إجراءات عمل اللجنة بشكل أكثر شفافية، وذلك جراء الفرص القليلة جدا لاعتماد صيدليات جديدة، نظرا لحالة التشبع التي بلغها القطاع.

وأوضح بلعمبري مسعود أنّ الميدان متشبع جدا وأن رقم الأعمال السنوي للصيادلة تراجع وتراجع معه مخزون جميع الصيدليات، مما جعلهم يواجهون صعوبات مالية في تغطية نفقاتهم وتسديد أجور موظفيهم والمتعاملين معهم.

وأضاف بلعمبري أن “المعايير المحددة لفتح صيدليات في أي منطقة قد تجاوزناها بكثير، حيث تنص على فتح صيدلية لكل 500 ألف نسمة، ونحن الآن في صيدلية لكل 3000 /3600 نسمة”.

وأشار المتحدث إلى أنّ قائمة الانتظار تعود إلى 4 سنوات أو خمس مضت ومنها ما ينتظر في بعض المناطق منذ 2016، وهو ما جعلهم ينسحبون من اللجنة “لأننا كنا نشرف على تسيير “قنابل” وملفات في غاية الحساسية”.

وأضاف بلعمبري أنّ النقابة ومنذ الإعلان عن تنظيم جلسات وطنية للصحة، طرحت العديد من التساؤلات حول مضمونها والهدف الأساسي لها الذي يفترض أن يكون إصلاحيا وتنظيميا، مرجعا واقع ممارسة المهنة إلى غياب نصوص تنظيمية لقانون الصحة الذي تم المصادقة عليه في جويلية 2018.

وقال بلعمبري “ما نحتاجه اليوم هو النصوص التنظيمية لقانون الصحة، حيث لا يمكن تنفيذه ولا جدوى له من دون نص تنظيمي، فمن أصل 150 نصا تطبيقيا لم ير النور منها سوى نصّين فقط”.

بدوره تحدّث متيوي نور الدين، رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، عن تشبع رهيب في المهنة التي يتخرج منها الآلاف سنويا مقابل بطالة كبيرة ومشاكل بالجملة أثرت على عمل أقدم الصيدليات وأعرقها، مشيرا إلى أن الجامعة تخرج سنويا قرابة 2000 طالب، بينما سوق العمل يحتاج بين 400/500 صيدلي فقط، داعيا إلى مراجعة هذه المعطيات بما يتناسب والواقع.

وأضاف متيوي نور الدين أنّ موقف النقابة والمجلس بخصوص جلسات الصحة كان مترددا في البداية، غير أنه تم الفصل في الأمر والموافقة من أجل طرح العديد من المشاكل المهنية في القطاع لتنظيمه والارتقاء به، خاصة وأنه من أكثر المجالات تنظيما، وأشار إلى أنهم سيشاركون في 4 ورشات من أصل 8 ورشات مبرمجة.

وأفاد متيوي بأن”الاعتمادات للصيادلة الجدد تمنح وفق معايير محددة وبعد دراسة مدققة للملف ولا يكون الأمر أبدا بشكل عشوائي”.