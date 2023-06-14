 تخزين الدجاج.. 7 أخطاء ترتكبها السيدات 

مع دخول فصل الصيف، يتعرض الدجاج للتلف بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقد يؤدي تخزينه بشكل سيء إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.

وتحمل اللحوم البيضاء عدة أنواع من البكتيريا (مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية)، وتعد السبب الأكثر شيوعا للأمراض المنقولة بالغذاء، بحسب موقع hhs.gov.

وللحفاظ على اللحم الأبيض في أفضل حالة ممكنة (سواء كان نيئا أو مطبوخا)، يقدم لك مجموعة من خبراء سلامة الأغذية ستة أخطاء ترتكبها السيدات عند التخزين.

ترك الدجاج النيء ليصبح دافئا

لمنعها من تكوين بكتيريا خطيرة، من الضروري تخزين اللحوم النيئة في درجة حرارة باردة (40 درجة أو أقل).

الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة طويلة

-وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، يمكن الاحتفاظ باللحم النيء في الثلاجة لمدة يوم إلى يومين تقريبا، وإلا تخزينه في المجمد بعد هذه المدة.

ترك الدجاج بدون وعاء حافظ

– من الأفضل تخزينه في وعاء محكم لمنع تسريب العصائر وتلويث الأطعمة الأخرى.

عدم معرفة مدة التخزين

– يمكن تخزين القطع النيئة في المجمد لمدة تصل إلى 9 أشهر، بينما يمكن تجميد الدجاج الكامل لمدة تصل إلى عام واحد، وفقا لموقع healthline.

حفظ الدجاج بجانب الأطعمة

لا تقومي بتخزينه في الثلاجة فوق أو بجوار الأطعمة النيئة أو الأطعمة الجاهزة للأكل مباشرة.

غسل الدجاج التالف

شطف الدجاج المطبوخ أو إعادة تسخينه لا يقتل بالضرورة البكتيريا أو يقضي على السموم.

بدلا من ذلك، قد يؤدي غسلها إلى زيادة تلوث الأطعمة والأواني الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، لذلك تخلصي منه

من الممكن أن يقطر اللحم عن طريق الخطأ على الأطعمة الأخرى وتنتقل مسببات الأمراض لها، لذلك يجب لفه بإحكام في البلاستيك ووضعه على الرف السفلي للثلاجة لمنع تلوث الأطعمة الأخرى، بحسب موقع southernliving.

عدم استهلاك الدجاج خلال فترة قصيرة

– قومي بتخزين الدجاج المطبوخ في الثلاجة خلال ساعتين من طهيه، وتأكدي من وضع خطة لاستهلاكه في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام ليس أكثر.

كما يمكن تخزينه في المجمد لمدة 2-6 أشهر للتأكد من أن اللحوم البيضاء المطبوخة مازلت بحالة جيدة لاحظي هذه الأمور:

شكلها الخارجي

يمكنك معرفة أن اللحم المطبوخ فسد عندما يتحول لونه إلى الرمادي أو الأخضر.

الرائحة

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان الدجاج قد فسد إذا كان متبلا أو مضاف إليه الأعشاب أو البهارات أو الصلصات.

أفضل رهان لك هو استخدام الجدول الزمني من ثلاثة إلى أربعة أيام كدليل لك. ومع ذلك، فإن الدجاج المطبوخ الفاسد تنبعث منه رائحة حمضية كريهة.

ماذا يحدث إذا أكلت دجاجا فاسدا؟

يمكن للدجاج المطبوخ الفاسد أن يسبب أمراضا منقولة بالغذاء (ويعرف أيضا باسم التسمم الغذائي)، خاصة لدى الصغار وكبار السن والنساء الحوامل.

يمكن أن تتراوح بعض الأعراض للتسمم الغذائي من الغثيان والقشعريرة والقيء، إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من 12 ساعة، يجب مراجعة الطبيب وفقا لموقع eatingwell.