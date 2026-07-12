تخصصات جديدة في مهن المستقبل لحاملي بكالوريا آداب وفلسفة

خيارات متنوعة تتيحها لهم وزارة التعليم العالي للسنة الثانية على التوالي

تتيح وزارة التعليم العالي للسنة الثانية على التوالي للناجحين في بكالوريا 2026 شعبة الآداب والفلسفة عدة خيارات متنوعة مواكبة لمهن المستقبل والتكنولوجيات الحديثة.

ويمكن لحاملي بكالوريا شعبة آداب وفلسفة وخلافا للسابق الترشح للتسجيل في تخصصات خارج تخصص العلوم الإنسانية، وتمنح لهم آفاق توظيف متنوعة، وعددها 14 تخصصا ذات تسجيل محلي ووطني للحصول على ليسانس أكاديمي ومهني.

وحسب المنشور التوجيهي لحاملي بكالوريا 2026، بإمكان الناجحين الجدد في شعبة الآداب والفلسفة التسجيل ضمن ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، ففي علوم التسيير تمنح لهم الوزارة خيارات التسجيل في الليسانس المهني تخصص إدارة ونظم المعلومات الصحية المتاح في كل من جامعة غليزان وجامعة الأغواط والمركز الجامعي للبيض، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، ويخضع للدوائر الجغرافية لمنطقة حامل البكالوريا، وفي سياق ذي صلة تقدم جامعة سطيف 1 ليسانس مهني في إدارة المطارات والعبور لفائدة حاملي بكالوريا آداب وفلسفة وهو تخصص ذو تسجيل وطني يتم الترتيب فيه على أساس معدل البكالوريا العام.

ويقدم كل من المركز الجامعي البيض والمركز الجامعي آفلو خيار التسجيل في الليسانس المهني تخصص الإدارة الالكترونية للأعمال، ويتم التوجيه على أساس الدوائر الجغرافية للمترشح والترتيب وفقا للمعدل العام المحصل علي في امتحان البكالوريا.

الاتصال التسويقي وإدارة العلاقة مع الزبائن

وفي العلوم التجارية، تقترح الوزارة تخصص الاتصال التسويقي وإدارة العلاقة مع الزبائن، والمتاح بكل من جامعة سطيف 1 وجامعة أم البواقي، وجامعة غليزان، وجامعة الأغواط، وجامعة تسيمسيلت، والمركز الجامعي البيض، حيث يتم التوجيه وفقا للمعدل العام المحصل عليه في البكالوريا شعبة آداب وفلسفة.

وفي سياق متصل، يمكن للطلبة الجدد التسجيل للحصول على ليسانس أكاديمي في ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، حيث يبرز من خلال المنشور تخصصين وهما تداول وأسواق مالية ضمن فرع العلوم الاقتصادية، بكل من جامعة معسكر، وجامعة غليزان، والمركز الجامعي البيض، وجامعة سطيف 1، وجامعة الأغواط، وجامعة البويرة، ويراعى في التوجيه الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، فضلا عن المقاعد البيداغوجية المتاحة والتوزيع الجغرافي لكل جامعة.

وفي فرع علوم المالية والمحاسبة تقدم الوزارة فرصة للناجحين في بكالوريا 2026 شعبة آداب وفلسفة للتسجيل في تخصص تفاوض وتكنولوجيا مالية بكل من جامعة مستغانم، وجامعة سطيف1، وجامعة غليزان، وجامعة البويرة للحصول على ليسانس أكاديمي، حيث يتم الترتيب وفقا للمنطقة الجغرافية للمترشح وعلى أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

إعلام واتصال صحي لمواكبة متطلبات السوق

أما في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولمواكبة مهن العصر والتطورات الحاصلة في العالم، كيفت وزارة التعليم العالي عروض التكوين بتخصصات أكثر دقة للاستجابة لمعايير الشغل العالمية واحتياجات السوق، ففي الإعلام والاتصال يمكن للناجحين في شعبة آداب وفلسفة اختيار تخصص إعلام واتصال صحي والذي تضمنه 7 جامعات ومركز جامعي، وهي كل من جامعة الجزائر2، جامعة تبسة، جامعة بسكرة، جامعة سوق أهراس، جامعة مستغانم، جامعة الأغواط، جامعة عنابة، المركز الجامعي البيض، حيث يتم الاختيار على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا وحسب المقاعد البيداغوجية المتاحة.

وفي فرع العلوم الإنسانية التاريخ يمكن للناجحين التسجيل لدراسة تخصص تاريخ وبيانات ضخمة، والذي تسعى من خلاله الوزارة للحفاظ على التاريخ ودراسته بشكل معمق باستخدام الوسائل الحديثة للبيانات الضخمة وتحليلها، حيث يمكن للمقبولين الحصول على ليسانس أكاديمي وهذا بكل من جامعة خنشلة، وجامعة تبسة، وجامعة باتنة 1، وجامعة ورقلة، وجامعة الجزائر 2، والمركز الجامعي آفلو، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

علم اجتماع الترفيه والأسفار لتطوير قطاع السياحة

وفي سياق ذي صلة، تقترح الوزارة ضمن ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية تخصص ليسانس أكاديمي في علم اجتماع الترفيه والأسفار وهذا في إطار السياسة الرامية للدفع بالسياحة الوطنية وتأهيل الممارسين فيها للترويج للجزائر كوجهة عالمية ومحلية، ويمكن التسجيل في هذا التخصص بكل من جامعة جيجل، جامعة بسكرة، جامعة باتنة1، سوق أهراس، ورقلة، تبسة، غليزان، الجزائر2، البليدة2، الأغواط، المركز الجامعي البيض، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

صناعة المحتوى الرقمي خيار الأحلام للطلبة الجدد

وفي ميدان الفنون، بإمكان الناجحين في شعبة آداب وفلسفة التسجيل ضمن فرع الفنون البصرية، وهذا في ثلاثة تخصصات وهي إنتاج وتصميم رقمي “صناعة المحتوى الرقمي” ليسانس أكاديمي المتاح بكل من جامعة الجزائر2 وجامعة قسنطينة 3، وتخصص مصمم ثلاثي الأبعاد تخصص مؤثرات خاصة ليسانس مهني بتسجيل وطني في جامعة مستغانم، أما التخصص الثالث فهو كتابة السيناريو ليسانس أكاديمي بجامعة سيدي بلعباس، وجامعة الجزائر 2، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.

وفي فرع فنون العرض، تقترح الوزارة على الناجحين في بكالوريا شعبة آداب وفلسفة تخصصين في الليسانس الأكاديمي وهما متحكم في الأداء الموسيقي والإبداع الفني بجامعة قسنطينة 3 تسجيل وطني على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وتخصص ممثل محترف وكاتب مسرحي بجامعة الجلفة.