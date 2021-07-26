تخصصات مهنية لحاملي البكالوريا في خمسة قطاعات وزارية

التسجيلات تكون مباشرة في المؤسسة المعنية

معدل يفوق 14 لدخول المعهد الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخيار للطلبة الناجحين في البكالوريا في عدة شعب للتوجيه نحو مؤسسات التكوين العالي التابعة لخمس دوائر وزارية، وهي وزارات الصحة، البريد، الثقافة، الشباب والرياضة، السياحة والخاضعة تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي.

ويمكن للناجحين في البكالوريا دورة جوان 2021 ولاسيما شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني رياضي اختيار مؤسسات تكوين عال تابعة لقطاعات وزارية تقدم تكوينات ذات طابع مهني في الصحة والبريد والمواصلات وقطاع الرياضة والسياحة وحتى في الثقافة لمن أراد ذلك، وحتى بالنسبة للناجحين في شعبة تسيير واقتصاد وباقي الشعب الأدبية فتمنحهم كل من وزارة الثقافة ووزارة السياحة عدة تكوينات خاصة بهم، وكل هذا وفقا لشروط منها اجتياز امتحان كتابي وحتى شفهي حسب كل تخصص.

واستثنت الوزارة الطلبة الراغبين في التسجيل في مؤسسات تكوين تابعة لدوائر وزارية أخرى من إجراءات التسجيل الأولي والتوجيه المعمول بها في باقي التخصصات، إذ يتعين على الراغبين التسجيل في مؤسسات التكوين العالي الواقعة تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي الاتصال مباشرة بالمؤسسة المختارة لمعرفة طريقة التسجيل، فيما تم تحديد معدلات القبول في المنشور التوجيهي حسب كل تخصص.

تخصصات متنوعة في مجال التمريض للطلبة الجدد

وفي السياق، تقدم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للناجحين في البكالوريا تكوينات في علوم التمريض عبر عدة مؤسسات تكوينية عبر الوطن، حيث تتفرع إلى عدة تخصصات، منها قابلات في الصحة العمومية والتي تم تخصيصها لحاملي شهادة بكالوريا شعبة علوم تجريبية وشعبة رياضيات بثلاث مؤسسات في كل من تلمسان وتيزي وزو وعنابة، أما تخصصات إعادة التأهيل والتكييف وأخصائي في التغذية الصحية في الجزائر فتضمنه مؤسستين للتكوين بقسنطينة ووهران، في حين تقدم مؤسستي التكوين بالجزائر وسيدي بلعباس تخصص أخصائي العلاج الوظيفي، ومن اجل الالتحاق بواحدة من هذه التخصصات، يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في شهادة البكالوريا، وفي حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة.

وتمنح وزارة الصحة لحاملي البكالوريا الخيار للتكوين عبر 23 مؤسسة في عدة ولايات في تخصص ممرض الصحة العمومية، فيما تضمن خمس مؤسسات تكوينية التكوين في تخصصي مدلك الصحة العمومية علم التمريض وخبير في الصحة العمومية، في حين تم إدراج تخصص محضر صيدلاني في ثلاث مؤسسات بباتنة وقسنطينة ووهران، وتخصص مساعد اجتماعي للصحة العمومية في 12 مؤسسة عبر الوطن، وعدة تخصصات تتعلق بأخصائي بصريات النظارات، وتخصص المعالج النفسي الحركي، ومصمم أجهزة تقويم العظام ومقوم البصر، وهذا بمؤسسة التكوين بالجزائر العاصمة، في حين تقدم أربعة مراكز تكوين عبر الوطن تخصص مخبري الصحة العمومية، وتوفر 22 مدرسة أخرى تخصص طبي تقني مختص في التصوير الطبي، ويتم التوجيه على أساس الأماكن المتوفرة والمعدل العام المحصل عليه في شهادة البكالوريا.

اختبار كتابي وشفهي لدخول المدرسة العليا للفندقة

أما وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، فتمنح للطلبة الجدد تخصصات في ميدان علوم اقتصادية تسيير وعلوم تجارية، والتي تضمنها المدرسة العليا للسياحة بالأوراسي العاصمة لفائدة الطلبة الناجحين في شعب رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، حيث يمكن للمعنيين اختيار أحد التخصصات التالية وهي: تسيير وكالات السفر، إدارة أعمال، تطوير التنمية المستدامة للسياحة، تسيير الإيواء، تسيير الإطعام، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا مع خضوع المترشحين لاختبار كتابي وآخر شفهي.

تخصصات للمتفوقين في مادتي الفيزياء والرياضيات

وفي سياق ذي صلة، يمكن للمتفوقين في مادتي الرياضيات والفيزياء في شعب الرياضيات وتقني رياضي وعلوم تجريبية، الالتحاق بواحدة من التكوينات التي تضمنها وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عبر كل من المعهد الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران، الذي يقدم تكوينا في تخصصات أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، اتصالات سلكية ولاسلكية، اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات الرقمنة، حيث يتم الترتيب على أساس معدل البكالوريا + علامة رياضيات + علامة الفيزياء قسمة 3، وللمشاركة في الترتيب يجب أن يساوي أو يفوق المعدل العام 14، وأن تساوي أو تفوق علامتا الرياضيات والفيزياء 16/20 مع إجراء مقابلة شفوية تحدد القوائم النهائية للناجحين، فيما يضمن المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر تكوينا في تخصص أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات لفائدة الحائزين على بكالوريا تخصص رياضيات، تقني رياضي، هندسة كهربائية، علوم تجريبية، ويتم احتساب لدخوله معدل البكالوريا ضرب 2 + علامة الرياضيات + فيزياء تقسيم 4، حيث يكون المعدل العام يساوي أو يفوق 14/20، وعلامة الرياضيات والفيزياء تفوق 16 مع النجاح في مقابلة شفوية.

اختبار كتابي وشفوي للالتحاق بالمعهد الوطني العالي للموسيقى

وإلى ذلك، تعرض وزارة الثقافة عدة تكوينات للناجحين في مختلف شعب البكالوريا عبر كل من المدرسة العليا للفنون الجميلة والمعهد العالي لمهن العرض السمعي البصري، والمعهد الوطني العالي للموسيقى، وتشترط المدرسة العليا للفنون الجميلة لدراسة شعبة فنون بلاستيكية وتصميم النجاح في مسابقة سيتم الإعلان عن تاريخها قريبا، فيما يقدم المعهد العالي لمهن العرض السمعي البصري تكوينات في عدة تخصصات وهي: فن الممثل، نقد مسرحي، سينوغرافيا، الفنون البصرية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع النجاح في مسابقة الالتحاق بالسنة أولى ليسانس على أن لا يتعدى سن المترشح 30 عاما يوم إجراء المسابقة، في حين يشترط في تخصص الفنون البصرية النجاح في اختبار شفهي وتطبيقي وأن لا يتعدى سن المترشح 24 سنة، أما المعهد الوطني العالي للموسيقى فيتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، مع النجاح في اختبار كتابي وآخر شفهي.

اختبار في اللغة الانجليزية أو الفرنسية ضروري للتدريب الرياضي

وبدورها وزارة الشباب والرياضة تقدم عدة تكوينات لفائدة الناجحين في البكالوريا وهذا عبر المدرسة العليا للرياضة وتكنولوجياتها، حيث نجد تخصص التدريب الرياضي النخبوي المخصص للحائزين على بكالوريا شعبتي علوم تجريبية، ورياضيات، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا على أن يساوي أو يفوق 13/20، مع ضرورة النجاح في اختبار كتابي في اللغة الانجليزية أو اللغة الفرنسية، واختبارات كتابية، يختار المترشح التخصص المرغوب فيه، مع اختبار شفهي، في حين يمكن لحاملي بكالوريا شعبة تسيير واقتصاد وعلوم تجريبية وتقني رياضي اختيار تخصص تسيير الهياكل القاعدية للرياضة، وهذا للحائزين على معدل يفوق 13/20 مع إخضاعهم لاختبار في اللغة، وعدة اختبارات أخرى من أجل القبول النهائي.