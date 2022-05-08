تخصص الحقوق يحرم موظفي قطاع الشباب والرياضة من الترقية

ناشدوا رئيس الجمهورية التدخل

ناشد إطارات الشباب المقصيون من الترقية بسبب تخصص الحقوق والعلوم القانونية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد التدخل من أجل إنصافهم.

وجاء في نص الرسالة -تحوز الشروق نسخة منها -” نناشدكم نحن موظفي إطارات الشباب العاملين في المؤسسات الشبانية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمتحصلين على شهادات عليا تخصص حقوق وعلوم قانونية والمقصيين من الترقية على أساس الشهادة، التدخل لإنصافنا بعدما تم إقصاؤنا من عملية الإحصاء من أجل الترقية على أساس الشهادة كبقية التخصصات الأخرى”.

وتابع موقعو الرسالة ” بعدما تفائلنا بمراسلة الوزارة الوصية الشهر الماضي لإحصاء الموظفين المتحصلين على شهادات عليا من أجل ترقيتهم، تفاجأنا بإقصاء أصحاب تخصص الحقوق والعلوم القانونية من عملية الإحصاء”.

واستغرب المعنيون من الإقصاء بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يكتسيها تخصص الحقوق على أرض الميدان في جميع المعاملات اليومية لموظفي قطاع الشباب، من إدارة المؤسسات والمنشآت الشبانية، خاصة التسيير العام للإدارة ومصالحها، ناهيك عن تسيير العمل مع الشركاء الاجتماعيين وشريحة الشباب كالجمعيات بمختلف أنواعها والمنظمات الناشطة في المؤسسات الشبانية والتي تعتبر الشريك الأساسي في دعم وتنشيط الشباب وما لأهميتهم ودورهم الفعال في حياة الشباب واحتواءه، من أجل بناء وطن قوي بشبابه وبمؤسساته.

وأضاف إطارات الشباب والرياضة “فمن غير المعقول وغير المنطقي أن يقصى موظفو إطارات الشباب أصحاب تخصص الحقوق والعلوم القانونية من الترقية وهم تلقوا هذا الكم الكبير من المقاييس القانونية خلال مسارهم الدراسي، و يتم حرمانهم من حقهم في الترقية بسبب تخصصهم خلال مسارهم المهني ، والمفترض أن يكون العكس وهو ترقية الموظف ومكافأته من أجل الدفع الجاد للقطاع وعصرنته ليواكب التطور السريع الحاصل للشباب، لما يقتضيه الواقع الحالي من أجل احتضان الشاب واحتوائه ودعمه، لا أن يهمش موظف الشباب ويتم إقصاؤه”.