تخصص العلوم الإسلامية يجر أيمن بن عبد الرحمان إلى البرلمان

وجه نائب في المجلس الشعبي الوطني سؤالا إلى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان حول قضية توظيف حاملي الشهادات في تخصص العلوم الإسلامية.

وتساءل النائب يوسف عجيسة (عن حركة مجتمع السلم)، عن سبب عدم اسناد تدريس مادة العلوم الإسلامية حصرا لأهل الإختصاص في الطور المتوسط، وكذا عن إعادة الإعتبار لشعبة العلوم الإسلامية كشعبة مستقلة.

وفي هذا الصدد، استفسر النائب الوزير الأول حول تاريخ فتح مسابقات التوظيف في الطورين المتوسط والثانوي لسد الفراغ في العلوم الإسلامية.