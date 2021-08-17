تخصيص أزيد من 13 مليار دج لتثبيت أسعار الزيت والسكر

تم تخصيص ميزانية تتجاوز قيمتها 13 مليار دج موجهة لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر، حسبما ورد في مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية رقم 61.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 21 – 310 الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، في 11 أوت الجاري، والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وجاء في هذا المرسوم: “يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليار وأربعمائة وستون مليون دج (13،46 مليار دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات، في الباب رقم 46-03 : مساهمة من الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي والمكرر.