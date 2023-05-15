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الجزائر

تخصيص أزيد من 200 ألف هكتار لتطوير الزراعة الإستراتيجية في الجنوب

الشروق أونلاين
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تخصيص أزيد من 200 ألف هكتار لتطوير الزراعة الإستراتيجية في الجنوب
ح.م

كشف المدير العام لضبط العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة، وحيد تيفاني، الاثنين، عن تخصيص 227 ألف هكتار لتطوير الزراعة الإستراتيجية في المناطق الصحراوية.

وفي تصريحات خاصة ببرنامج “ضيف الصباح”، للقناة الأولى أبرز تيفاني أن “المحافظة العقارية الثالثة تشمل 8 ولايات جديدة وهي أدرار، ورقلة، تيميمون، المنيعة، جنات، اليزي، تقرت والأغواط”.

وأشار تيفاني، أنه “في إطار تطوير الزراعة الاستراتيجية تم إطلاق المنصة الإلكترونية التي تمكن جميع المهتمين بمجال الاستثمار في مجال الفلاحة تقديم طلباتهم”.

وتابع ضيف الأولى أن “هذه المنصة الإلكترونية تدخل في إطار عملية رقمنة القطاع ولتبسيط الإجراءات وعملية التسجيل، وهو ما سيساهم في دراسة الملفات وضبط القوائم بكل شفافية”.

كما كشف المتحدث ذاته، أنه “تم إطلاق محفظتين عقاريتين الأولى بحجم 134 ألف هكتار، والثانية بحجم 97 ألف هكتار”، مؤكدا “تسليم منح العقارات لعدة مستثمرين، بالنسبة للمحفظة العقارية الأولى شملت 140 مستفيد وفي الثانية 77 مستفيد”.

وبخصوص المزارع النمودجية، أوضح تيفاني أنه “تم إحصاء 174 مزرعة نموذجية موزعة عبر التراب الوطني، تابعة لعدة مجمعات صناعية تحت الوصاية”.

مشيرا أن “هذه المجمعات الصناعية تملك مزارع نموذجية، منها من هي موجهة للإنتاج النباتي وللأعلاف وأخرى للإنتاج الحيواني”.

كما أضاف ان “هذه المزارع النموذجية وظيفتها مواكبة حاجيات السوق والعمل على استقرار وفرة المواد لإحداث التوازن”.

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