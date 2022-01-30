تخصيص أكثر من 100 مسجد للكشف مجانا عن كورونا

كشف المكلف بالإعلام بوزارة الشؤون الدينية، عن تخصيص أكثر من 100 مسجد لتمكين المصلين من الكشف المجاني عن فيروس كورونا.

وقال محمد زغداني في تصريح للإذاعة، الأحد، أن “تم فتح نقاط للتلقيح عبر 805 مسجد بالتنسيق مع قطاع الصحة، إضافة إلى فتح نقاط الكشف المجاني عن الإصابة بكوفيد 19 عبر 102 مسجد.

كما أشار إلى أنه تم تقديم 2068 درسا توعويا وتحسيسيا بمخاطر كوفيد-19 للمصلين من طرف أطباء وأعوان الحماية المدنية قبيل صلاة الجمعة عبر مساجد الجمهورية.

وتشمل محاور هذه الحملة “تحسيس المواطنين بصعوبة الظرف الصحي الحالي، دون تهوين ولا تهويل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالبروتوكول الصحي بالمساجد والإجراءات الوقائية وعدم التهاون في تطبيقها بمختلف الفضاءات”.

وجاء في بيان للوزارة أنه “بالنظر إلى الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أطلقت الوزارة عبر جميع مساجد الوطن ومختلف وسائل الإعلام الوطنية ومنصات التواصل الاجتماعي حملة تحسيسية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره”.