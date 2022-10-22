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رياضة

تخصيص “صلاة” في المساجد والكنائس لِنجاح منتخب غانا في المونديال!

الشروق الرياضي
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تخصيص “صلاة” في المساجد والكنائس لِنجاح منتخب غانا في المونديال!
الأرشيف
منتخب غانا لِكرة القدم.

استغاث مسؤولو منتخب غانا لِكرة القدم بِالدّين، من أجل تحقيق حصيلة إيجابية في كأس العالم 2022 بِقطر.

وتنطلق هذه المنافسة في الـ 20 من نوفمبر المقبل، حيث يلعب منتخب غانا في فوج يضمّ فرق البرتغال والأوروغواي وكوريا الجنوبية.

وطلبت حكومة غانا مُسلمي البلد بِالدّعاء لِمنتخب “النّجوم السّوداء”، من أجل التوفيق في المونديال المقبل، خلال تأديتهم لِصلاة الجمعة. وطلبت من مواطنيهم المسيحيين بِالمثل في الكنائس هذا الأحد. كما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية، السبت.

وشارك منتخب غانا أربع مرّات في منافسة كأس العالم، فيما نظّمت “الفيفا” 21 نسخة ما بين 1930 و2018. وكانت طبعة جنوب إفريقيا 2010 الأفضل له، حينما بلغ الدور ربع النهائي.

ويبلغ عدد سكّان غانا – البلد الذي يقع في غرب إفريقيا – 32 مليون نسمة، ويُشكّل المسلمون نسبة 17%، مقابل نسبة 71% للمسيحيين، والبقية لِأديان أخرى. وفقا لِأحدث الإحصائيات الرّسمية.

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