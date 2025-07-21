تخصيص فضاءات مجانية للفلاحين لبيع منتجاتهم في أسواق الجملة “ماقرو”

أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين، 21 جويلية، عن جملة من الإجراءات الرامية إلى “حماية الفلاحين من الاستغلال، وضمان وصول المنتوج الفلاحي خاصة الفواكه إلى المستهلك بأسعار عادلة”، وهذا خلال ترأسه لاجتماع بمقر الوزارة.

فخلال الاجتماع التنسيقي مع الإطارات المركزية للوزارة والذي خُصّص لتقييم مدى تنفيذ برامج العمل القطاعية، وضبط آليات السوق، بالتزامن مع بداية موسم جني عدد من المحاصيل الفلاحية، وعلى رأسها فاكهة التفاح، أمر الوزير بـ”تخصيص فضاءات مجانية ابتداءً من الأسبوع الجاري داخل كافة أسواق الجملة الجهوية للخضر والفواكه التابعة لشركة ‘ماقرو’ لتمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم مباشرة دون وساطة”، و”تشجيع البيع المباشر من الفلاح إلى المستهلك لضمان بيع المنتوج بسعر عادل يثمّن مجهود الفلاح ويُجنّبه الوقوع في استغلال الوسطاء والمضاربين.”

كما دعا الوزير كبار منتجي الفواكه إلى التعامل مباشرة مع كبار تجار الجملة، مع توجيه أعوان الرقابة بتتبع دقيق لتركيبة الأسعار على مستوى الأسواق، وذلك لضمان الشفافية في المعاملات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ليشدد الوزير على أن سياسة الوزارة ترتكز على تحرير آليات السوق ضمن أطر شفافة وعادلة، من خلال الحدّ من الممارسات غير النزيهة التي تخلق فجوة غير مبرّرة بين السعر الحقيقي للمنتج عند خروجه من الحقل والسعر الذي يصل به إلى المستهلك في السوق، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.