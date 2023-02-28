تخصيص قطارين لنقل أنصار شباب بلوزداد إلى عنابة

قرّرت إدارة شباب بلوزداد وبالتنسيق مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تخصيص قطارين لنقل أنصار الفريق إلى عنابة.

وقامت إدارة “الشباب” بهذه الخطوة، في إطار تنظيم تنقل الأنصار إلى عنابة، من أجل مؤازرة أشبال الكوكي، في مباراة المريخ السوداني، التي سيحتضنها ملعب 19 ماي بعنابة.

وحدد سعر تذكرة التنقل إلى مدينة عنابة ذهابا وغيابا، بالإضافة غلى تذكرة اللقاء، بـ1000 دج، وجاء في بيان إدارة بلوزداد: ” قررت إدارة شباب و بالتنسيق مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تخصيص قطارين لتنظيم عملية تنقل جمهور شباب بلوزداد من العاصمة نحو مدينة عنابة ( ذهابًا و إيابًا) مع تحديد سعر 1000دج يتضمن تذكرة التنقل زائد تذكرة حضور اللقاء”.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد، في الأخير، أنه ستوافي الأنصار ببرنامج التنقل كاملا.

ويستقبل شباب بلوزداد، المريخ السوداني يوم 7 مارس المقبل، بملعب 19 ماي بعنابة، في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات منافسة رابطة أبطال إفريقيا .