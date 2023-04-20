-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تخصيص مطارين لنقل حجاج 4 ولايات مباشرة إلى البقاع المقدسة

الشروق أونلاين
  • 59
  • 0
تخصيص مطارين لنقل حجاج 4 ولايات مباشرة إلى البقاع المقدسة
أرشيف

أعلنت وزارة النقل، الخميس، عن تخصيص مطارين جديدين لنقل الحجاج بشكل مباشر نحو البقاع المقدسمة، خلال موسم الحج المقبل.

وفي بيان لها، أعلنت الوزراة أن مطاري “أحمد مدغري” بالأغواط و”توات الشيخ سيدي محمد بن لكبير” بأدرار سيستخدمان في نقل الحجاج نحو البقاع المقدسة بشكل مباشر، خلال موسم الحج المقبل 2023/1444.

وعليه سيتم تدعيم قائمة المطارات الوطنية المعنية بنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة بكل من مطار الأغواط (أحمد مدغري) ومطار أدرار (توات الشيخ سيدي محمد بن لكبير)”.

ووفقا للمصدر ذاته، ستبرمج في مطار “أحمد مدغري” رحلات مباشرة لنقل الحجاج من ولايات الأغواط والجلفة نحو البقاع المقدسة، فيما تبرمج بمطار “توات الشيخ سيدي محمد بن لكبير” رحلات مباشرة لنقل الحجاج من ولايات أدرار وتيميمون.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء جاء تنفيذا  لقرار رئيس الجمهورية في إطار التحضيرات المتواصلة لموسم الحج 2023/1444.

مقالات ذات صلة
الإطاحة بجماعة إجرامية عابرة للحدود بتمنراست

الإطاحة بجماعة إجرامية عابرة للحدود بتمنراست

مفتي المخزن في تصريحات صادمة: أفضّل التمور الإسرائيلية على الجزائرية!

مفتي المخزن في تصريحات صادمة: أفضّل التمور الإسرائيلية على الجزائرية!

على كل مخلص للجزائر أن يبذل كل ما لديه لترسيخ الاستقرار

على كل مخلص للجزائر أن يبذل كل ما لديه لترسيخ الاستقرار

كل التفاصيل عن كيفيات توظيف أساتذة الرياضة بالمدارس

كل التفاصيل عن كيفيات توظيف أساتذة الرياضة بالمدارس

مجهولون يغتالون رجل أعمال بالرصاص في باتنة

مجهولون يغتالون رجل أعمال بالرصاص في باتنة

رفع التحفظات عن مشروع خط السكة الحديدية بشار – غار اجبيلات

رفع التحفظات عن مشروع خط السكة الحديدية بشار – غار اجبيلات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد