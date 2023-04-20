تخصيص مطارين لنقل حجاج 4 ولايات مباشرة إلى البقاع المقدسة

أعلنت وزارة النقل، الخميس، عن تخصيص مطارين جديدين لنقل الحجاج بشكل مباشر نحو البقاع المقدسمة، خلال موسم الحج المقبل.

وفي بيان لها، أعلنت الوزراة أن مطاري “أحمد مدغري” بالأغواط و”توات الشيخ سيدي محمد بن لكبير” بأدرار سيستخدمان في نقل الحجاج نحو البقاع المقدسة بشكل مباشر، خلال موسم الحج المقبل 2023/1444.

وعليه سيتم تدعيم قائمة المطارات الوطنية المعنية بنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة بكل من مطار الأغواط (أحمد مدغري) ومطار أدرار (توات الشيخ سيدي محمد بن لكبير)”.

ووفقا للمصدر ذاته، ستبرمج في مطار “أحمد مدغري” رحلات مباشرة لنقل الحجاج من ولايات الأغواط والجلفة نحو البقاع المقدسة، فيما تبرمج بمطار “توات الشيخ سيدي محمد بن لكبير” رحلات مباشرة لنقل الحجاج من ولايات أدرار وتيميمون.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية في إطار التحضيرات المتواصلة لموسم الحج 2023/1444.