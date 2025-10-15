-- -- -- / -- -- --
تخصيص 1000 تذكرة لأنصار شبيبة القبائل في مباراة الاتحاد المنستيري

عمر سلامي
أنصار شبيبة القبائل

أعلنت إدارة الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، عن تخصيص 1000 تذكرة لأنصار شبيبة القبائل، في لقاء ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وقالت إدارة المنستيري في بيان لها، إنه تم تخصيص 5000 تذكرة إجماليا، للمباراة التي ستلعب هذا الجمعة 17 أكتوبر، بداية من الثالثة زوالا، بملعب الطيب المهيري، بصفاقس.

وأضافت إدارة الاتحاد المنستيري أنه تم تخصيص 1000 تذكرة لأنصار الشبيبة، مع التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل في تنظيم، واستقبال، ودخول الجماهير خلال مبارتي الذهاب والإياب.

