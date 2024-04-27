تخصيص 1000 مليار سنتيم لأمن وسلامة المطارات

كشف وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، عن تخصيص هياته الوزارية لغلاف مالي قدره 10 مليار دج لتعزيز السلامة والأمن في المطارات وتحسين الخدمات لصالح المسافرين.

وفي زيارة عمل قادته إلى ولاية تيبازة، اليوم السبت، أكد الوزير، أن هذا الغلاف المالي المخصص لهذه العملية، يتضمن تزويد كل المطارات بأنظمة المراقبة بالكاميرات الحرارية وتدعيمها بأجهزة سكانير حديثة تكون مطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، لاسيما فيما يخص الكشف عن المتفجرات، التي سيتم اقتنائها عن طريق مناقصات وطنية ودولية.

وتتضمن هذه المشاريع أيضا، تدعيم أنظمة المراقبة بالفيديو بالعديد من المطارات ورقمنتها وإعادة تهيئة الجدار الخارجي ومسار دوريات الحراسة بالحيز المطاري، وإنجاز و إعادة تهيئة شبكات التزود بالمياه وشبكات الصرف الصحي والآبار و خزانات المياه و كذا شبكات إطفاء الحرائق بالمطارات، فضلا عن تسجيل دراسات لحماية مطاري شلف و البيض من خطر الفيضانات.

وأكد الوزير على ضرورة توسعة بعض هياكل المطار، والاسراع في تنفيذ ما تم إقراره من قبل المصالح الوزارية للقطاع، والمتمثل توسعة المحطات الجوية لمطارات كل من تمنراست، وهران، و تبسة، و تهيئة مطار برج باجي مختار، إضافة إلى تسجيل برنامج لتعزيز أسطول طائرات الخطوط الجوية الجزائرية.