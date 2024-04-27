-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تخصيص 1000 مليار سنتيم لأمن وسلامة المطارات

الشروق أونلاين
  • 55
  • 0
تخصيص 1000 مليار سنتيم لأمن وسلامة المطارات

 كشف وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، عن تخصيص هياته الوزارية لغلاف مالي قدره 10 مليار دج لتعزيز السلامة والأمن في المطارات وتحسين الخدمات لصالح المسافرين.

وفي زيارة عمل قادته إلى ولاية تيبازة، اليوم السبت، أكد الوزير، أن هذا الغلاف المالي المخصص لهذه العملية، يتضمن تزويد كل المطارات بأنظمة المراقبة بالكاميرات الحرارية وتدعيمها بأجهزة سكانير حديثة تكون مطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، لاسيما فيما يخص الكشف عن المتفجرات، التي سيتم اقتنائها عن طريق مناقصات وطنية ودولية.

وتتضمن هذه المشاريع أيضا، تدعيم أنظمة المراقبة بالفيديو بالعديد من المطارات ورقمنتها وإعادة تهيئة الجدار الخارجي ومسار دوريات الحراسة بالحيز المطاري، وإنجاز و إعادة تهيئة شبكات التزود بالمياه وشبكات الصرف الصحي والآبار و خزانات المياه و كذا شبكات إطفاء الحرائق بالمطارات، فضلا عن تسجيل دراسات لحماية مطاري شلف و البيض من خطر الفيضانات.

وأكد الوزير على ضرورة توسعة بعض هياكل المطار، والاسراع في تنفيذ ما تم إقراره من قبل المصالح الوزارية للقطاع، والمتمثل توسعة المحطات الجوية لمطارات كل من تمنراست، وهران، و تبسة، و تهيئة مطار برج باجي مختار، إضافة إلى تسجيل برنامج لتعزيز أسطول طائرات الخطوط الجوية الجزائرية.

مقالات ذات صلة
برنامج جديد لإعادة مسح الأراضي

برنامج جديد لإعادة مسح الأراضي

عطاف يستقبل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية “إيكواس”

عطاف يستقبل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية “إيكواس”

الدرك الوطني يوقف 3 أشخاص يضرمون النار في غابة بسكيكدة (فيديو)

الدرك الوطني يوقف 3 أشخاص يضرمون النار في غابة بسكيكدة (فيديو)

إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة

إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة

هكذا ضاعت الملايير في ترميم المركّبات السياحية

هكذا ضاعت الملايير في ترميم المركّبات السياحية

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس العموم الكندي

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس العموم الكندي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد