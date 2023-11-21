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و60 مليار دج كاعتمادات الدفع..

تخصيص 220 مليار دج لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة

الشروق أونلاين
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تخصيص 220 مليار دج لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة
المدينة الإعلامية الجديدة "ميديا سيتي"

خصصت وزارة السكن، 220 مليار دينار جزائري كرخص التزام (رخص برنامج) و60 مليار دينار جزائري كاعتمادات الدفع لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة “ميديا سيتي” بالجزائر العاصمة.  

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة أنه تمّ “تخصيص 220 مليار دج كرخص التزام (رخص برنامج)، و60 مليار دج كاعتمادات الدفع للمشروع في إطار مشروع قانون المالية لـ 2024”.

ويتربع مشروع المدينة الإعلامية الجديدة “ميديا سيتي” بأولاد فايت، غربيّ العاصمة،  على مساحة تقدر بـ 74 هكتارا. حيث يضم المشروع منطقة لوسائل الإعلام واستوديوهات للتصوير وقرية للفنانين وفضاء للتعليم والبحث ومنطقة متعددة الخدمات.

وتتشكل المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام من مقرات المؤسسات الإعلامية الوطنية:

  • المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
  • وكالة الأنباء الجزائرية
  • مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي
  • المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار
  • الإذاعة الجزائرية
  • قناة الجزائر الدولية 24
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