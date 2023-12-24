تخصيص 2255 منصب للالتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي

وزارة التعليم العالي تفتح مسابقة على أساس الاختبارات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي، حيث تم تخصيص 2255 منصب للسنة المالية 2024.

وحسب القرار الحامل لرقم 1717 والصادر بتاريخ 21 ديسمبر الجاري -تحوز الشروق نسخة منه- تم تحديد عدد مناصب الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المطلوب شغلها في إطار المسابقة على أساس الاختبارات بـ(2255) منصب، منهم (320) منصب بعنوان الصحة العسكرية موزعة حسب الهيكل الاستشفائي الجامعي والتخصص المطلوب.

وتخص المسابقة المترشحين الحائزين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في التخصص المطلوب أو شهادة معترف بمعادلتها عند تاريخ إمضاء هذا القرار، فيما ستنتهي التسجيلات للمسابقة بعد عشرين (20) يوما عمل ابتداء من تاريخ الإشهار عن المسابقة، ودعت الوزارة المترشحين المعنيين لإيداع ملف الترشح لدى إدارة كلية الطب الأقرب من مكان إقامة المترشح.

وحصر القرار الوثائق المطلوبة للترشح في استمارة المعلومات، ونسخة طبق الأصل من شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، ونسخة طبق الأصل لوثيقة تثبت حالة المترشح إزاء الخدمة الوطنية، مع تضمينها الوثائق المطلوبة بموجب الملحق رقم 1 للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 2009.

ونص القرار على أن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة تضبط من طرف لجنة مكونة من مدير الموارد البشرية الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعميد لكلية طب وأستاذ باحث استشفائي جامعي من رتبة أستاذ مساعد.

وفي حال عدم الظهور في القائمة، يمكن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة تقديم طعن خلال عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لأجراء المسابقة.

وفي ذات السياق، تشمل المسابقة الاختبارات المحددة في الملحق رقم 1 للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 2009، وتجرى حسب المؤسسة التي يمارس فيها رئيس اللجنة لدى كليات الطب أو المؤسسات العمومية للصحة المعنية، لتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة حسب الاختصاص ودرجة الاستحقاق والمنصب من ممثلي الوزير المكلف بالصحة والتعيين من طرف لجنة وزارية مشتركة مكونة من عميد لكلية الطب والوزير المكلف بالتعليم العالي.

وحسب ذات القرار يفقد كل مترشح ناجح الاستفادة من نجاحه إذا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إشعاره بمقرر التعيين، ولا يمكنه المشاركة في مسابقة أخرى للالتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي، قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات.