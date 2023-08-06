تخصيص 233 مليار سنتيم لإنتاج 149 مشروع

وزارة الثقافة تكشف عن قائمة المشاريع الحائزة على الدعم

خصصت وزارة الثقافة والفنون حوالي 233 مليار سنتيم لإنتاج 149 مشروع في مختلف الفنون منها السينما، المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلة، الكوريغرافيا، إضافة إلى تنظيم التظاهرة.

كشفت وزارة الثقافة والفنون عن قائمة المشاريع المتحصلة على الدعم من قبل الوصاية في إطَار إعَانة الدّولَة لترقية الفنون والسينما بعنوَان سنة 2023.

وبحسب القائمة التي نشرتها الوزارة، الأحد، فقد تحصل 31 مشروعا سينمائيا على مبلغ قدر بأزيد من 63 مليارا.

وحازت المشاريع المسرحية على مبلغ قدر بـ 13.52 مليار لإنتاج عدد من المسرحيات والعروض الموجهة للكبار والأطفال، تتولاها المسارح الجهوية والمؤسسات تحت الوصاية إضافة إلى الجمعيات والتعاونيات المسرحية.

وفي إطار البرنامج المعلن عنه من قبل الوزارة، فقد تم تخصيص مبلغ قدر بـ 4.58 لتنظيم الورشات والأيام الدراسية التي أسندت في أغلبها للجمعيات والتعاونيات.

وفي الإطار ذاته، رصدت لجان الدعم مبلغ 1.18 مليار لإنتاج أعمال موسيقية و1.63 مليار للفنون التشكيلية إضافة إلى 1.49 وجهت لإنتاج ثلاثة أعمال كوليغرافية.

وأفاد بيان لوزارة الثقافة بأن النتائج المعلن عنها جاءت بعد تنصيب لجنتين لَجنَة القرَاءة وإعَانة السينمَا ولَجنَة إعَانة الفُنون والآداب لسنة 2023.

وأضاف البيان أن اللجنة أخذت كل وقتها لدراسة ومعاينة المشاريع المقدمة بكل شفافية، حيث حرصت وزيرة القطاع عَلى” تَكَافؤ الفُرَص للاستفادة مِن هَاته الإعَانة وأن يَكون الاختيَار للمشَاريع التي تَحمِل قيمَة إبدَاعيّة مُضَافة للمَشهد الثقَافي ولَا سيمَا تِلك المَشاريع الجَادّة القَابلة للتّجسيد وَالتي تَحمِل هُويتنا وأصَالتنا الرّاسِخَة والضّاربَة في عُمق التّاريخ”.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الوصاية “ستسهر على إنجاز وتنفيذ المشاريع التي حصلت على الدعم بنفس الطريقة والوَتيرة التي أُنجزت بهَا مشَاريع أخرَى تم دَعمُهَا في إطَار الاحتفال بالذّكرى الستين للاستقلال، التي تم تسليمها في الآجال المحدّدَة، وبقيمة فنية وإبداعية جيدة، بفضل مَا تم اعتماده من تحيين وضَبط الاتفاقيّة التي كَانت تَربط المستفيد من الإعَانة مع وزارة الثقافة والفنون”.

من جهة أخرى، ركز البيان ذاته على كون المشاريع المقبولة منحت فيها الفرصة للشباب والتعاونيات الثقافية الحاملة للمشاريع، وتلك التي تسعى لتكون مؤسسات ثقافية مصغرة. وقد أبرزت الوزارة في بيانها أن الإعانات الممنوحة جزئية وليست “شَامِلة من أجل منح الفرصة لحاملي المشاريع للبحث عن مُمولين في إطار ما يسمح به القانون”.