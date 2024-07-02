تخصيص 2,52 مليار دج لتطوير مشاريع المياه في معسكر

أعلن وزير الري طه دربال، عن تخصيص غلاف مالي قدره 2,52 مليار دج لتجسيد مشاريع إستعجالية في مجال تحسين عملية التزويد بالماء الشروب في ولاية معسكر.

وأوضح الوزير خلال معاينته لمشروعي تنقية وإزالة الأوحال لسد بلدية بوحنيفية وأشغال تحويل المياه من ذات المنشأة نحو سد “فرقوق” (بلدية المحمدية) أن “هذه العملية تندرج في إطار البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والخاص بالمناطق المعرضة للشح المائي عبر الوطن”.

وقد تم ضمن هذه العملية احصاء جميع المناطق والبلديات بولاية معسكر التي تعاني شحا مائيا بما يسمح بالتكفل بها بصفة مستعجلة على غرار بلدية تيغنيف التي حظيت بمشروع لتحسين عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب.

وأبرز السيد دربال في هذا الصدد أنه “تم إطلاق الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه المشاريع الاستعجالية التي استفادت منها الولاية حيث ستجسد في مدة لا تتعدى أربعة أشهر كأقصى تقدير”.