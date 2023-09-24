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الجزائر

تخصيص 50 مليار دينار لتهيئة موقع سكنات “حوش الريح”

الشروق أونلاين
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تخصيص 50 مليار دينار لتهيئة موقع سكنات “حوش الريح”

كشف وزير السكن طارق بلعريبي أنه تم تخصيص 50 مليار دج لتجهيز وتهيئة موقع سكنات عدل بحوش الريح، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز متقدمة جدا.

كما كشف الوزير، الأحد، خلال زيارة تفقد قام بها للموقع رفقة 3 وزراء أنه تم تخصيص 14 تجهيزا عموميا من مدراس ومركز بريد ومركز للأمن بالحي السكني.

وصباح الأحد،حل وزير السكن مرفوقا بكل من وزراء الطاقة، الري والبريد والمواصلات بموقع مشروع سكنات عدل حوش الريح بولاية البليدة.

وأفادت إذاعة البليدة الجهوية أن الوزراء قاموا بمعاينة مختلف الأشغال الخاصة بمشاريع مختلف الشبكات لموقع 6500 سكن البيع بالايجار بحوش الريح.

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