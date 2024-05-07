تخفيضات الجوّية الجزائرية بلغت 70 بالمائة وإنزال مُنتظر للجالية

الشركة تقدم تفاصيل جديدة حول عرض "أسرة" لموسم الصيف

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إقبال غير مسبوق يصل آلاف الطلبات على تذاكر عرض فصل الصيف، والذي يحمل تسمية “أسرة”، حيث تم إطلاقه رسميا للعائلات الجزائرية بتاريخ 22 أفريل المنصرم.

ويتضمن عرض “أسرة” تخفيضات للفرد الواحد من العائلة قد تصل 70 بالمائة من قيمة التذكرة لأول مرة، مع العلم أن الحجز متواصل حاليا والسفر سيكون في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و30 سبتمبر 2024، أي أن فئة كبيرة من المهاجرين ستتهافت على أرض الوطن عشية عيد الأضحى المبارك.

ويشمل العرض الحجز لشخص بالغ سواء الأب أو الأم مع طفل أو رضيع، أو زوجين بدون أطفال أو زوجين مع طفل بدون مقعد أو طفل أقل من سنتين مع مقعد، أو أطفال بين 12 و20 سنة.

ويقول رئيس مصلحة متابعة وكالات الخطوط الجوية الجزائرية عكاش مهدي سفيان، خلال لقاء إعلامي لتقديم توضيحات أكبر حول عرض “أسرة”، بوكالة الخطوط الجوية الجزائرية، بشارع زيغود يوسف بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، إن هذا العرض يلقى إقبالا غير مسبوق من طرف الزبائن سواء من داخل أو خارج الوطن، وأن الجالية الأكثر طلبا على التذاكر كانت متمركزة على مستوى المدن الفرنسية التي تشهد أكبر نسبة لتواجد الجزائريين المقيمين بالخارج.

ويشدّد عكاشة على أن هذه التخفيضات بلغت للشخص الواحد 70 بالمائة من قيمة التذكرة وهو رقم غير مسبوق، في حين يتسنى للزبون الحجز عبر عدّة طرق، وهي إما عبر الهاتف أي الدفع عبر الموبايل أو عبر المنصة الرقمية أو الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أو عبر وكالات الشركة المنتشرة عبر 58 ولاية، كما بإمكان الزبائن الاتصال بالمركز التابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عبر الهاتف للحصول على التوضيحات اللازمة.

وقارن المتحدّث بين الأسعار المعتمدة اليوم عبر عرض “أسرة” مثلا لتذاكر الجزائر ـ فرنسا والتي تبتدئ من 199 أورو والأسعار التي كانت معتمدة في نفس الفترة من السنة الماضية والتي تراوحت بين 500 و600 أورو، وهو ما يجعل العرض اليوم يحظى بإقبال آلاف الجزائريين في الداخل والخارج.

وفي السياق، تكشف العون التجارية الرئيسية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية كاركوبان راضية، في إفادة لـ”الشروق”، أن العرض الذي أطلقته شركة الخطوط الجوية الجزائرية كان مميزا هذه السنة، حيث يعدّ هذا الأخير، الأول من نوعه الخاص بموسم الاصطياف والذي يشهد إقبالا منقطع النظير، سواء من طرف أفراد الجالية الجزائرية بالخارج الذين يُرتقب أن يتهافتوا بقوة على أرض الوطن في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و30 سبتمبر المقبل أو حتى بالنسبة للجزائريين المقيمين بالداخل والذين بإمكانهم الاستفادة من نفس المزايا واقتناء تذاكر بأسعار مخفضة للتنقل للاصطياف كأسرة مكونة من زوجين أو أب وأطفال أو أم وأطفال.

وتشدّد المتحدّثة على أن هذا العرض لقي إقبالا واسعا لاسيما من قبل المغتربين، نظرا للمزايا التي يتضمّنها، عبر إطلاق أسعار تخفيضية في الصيف لأوّل مرة، حيث بلغت التخفيضات للفرد الواحد السبعين بالمائة في سابقة أولى من نوعها، في وقت تتفاوت قيمة التذكرة حسب المتحدّثة بتفاوت عدد الأفراد المسافرين.

وتبلغ تذكرة باريس عنابة وفق عرض “أسرة” 250 أورو وهو نفس سعر تذكرة باريس الجزائر وبجاية وبسكرة وقسنطينة والشلف والوادي ووهران وسطيف وتلمسان، ومن ميتز إلى الجزائر وإلى قسنطينة ووهران، ومن ليل إلى الجزائر وقسنطينة ووهران ومن مولوز نحو نفس المدن الجزائرية ومن ليون إلى عنابة وبجاية والجزائر وبسكرة وقسنطينة ووهران وسطيف بـ239 أورو، ومن مرسيليا إلى عنابة والجزائر وبجاية وسطيف وبقية المدن بـ199 أورو وهو نفس تذكرة نيس نحو الجزائر وقسنطينة وتولوز نحو الجزائر وقسنطينة ووهران، وبوردو الجزائر ووهران ومونبوليه نحو الجزائر ووهران.