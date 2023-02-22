تخفيضات بالجوية الجزائرية نحو بلدان أوروبية وإفريقية

العروض تطبق إلى غاية 31 مارس القادم

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بدء من، الأربعاء، عروضا ترويجية “جد هامة” لرحلات نحو عدة دول انطلاقا من عدة مدن جزائرية، حسبما استفيد خلال الطبعة الثالثة عشر للصالون الدولي للسياحة والسفر والنقل الذي افتتحت فعالياته بوهران.

وتشمل هذه التخفيضات تذاكر السفر ذهابا و إيابا لرحلات نحو عدة بلدان أوروبية وإفريقية انطلاقا من مختلف مطارات الوطن، حسبما أبرزه لـ”وأج”، أمين أندلسي، الناطق الرسمي للشركة التي تشارك في الصالون الدولي للسياحة والسفر والنقل بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد”. وتخص هذه العروض التي تطبق إلى غاية 31 مارس القادم، رحلات نحو تونس ولشبونة (البرتغال) وجنيف (سوسيرا) وفيينا (النمسا) ولندن (انجلترا) و داكار (السنغال) ونواكشوط (موريتانيا) وأبيدجان (كوت ديفوار) وباماكو (مالي) وعمان (الأردن) والدوحة (قطر) و مونتريال (كندا) وموسكو (روسيا) وبكين (الصين)، وفق ذات المصدر.

وأبرز أندلسي أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ركزت في هذه التخفيضات على الشبكة الإفريقية وذلك تطبيقا للإستراتيجية الجديدة الرامية إلى التموقع والتمركز في القارة حيث قامت الشركة بربط الجزائر بخطوط منتظمة بالبلدان الإفريقية المذكورة مما يتيح للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بهذه البلدان.

ويعتبر الصالون الدولي للسياحة و السفر و النقل فرصة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية للتقرب من الزبون والاطلاع على الانشغالات المطروحة من طرف وكالات السياحة والأسفار، وفق ذات المصدر.

للإشارة، يشارك في هذا الصالون المنظم من طرف وكالة الإشهار وتنظيم المعارض “استرا” بوهران أزيد من 130 عارض في شتى اختصاصات السياحة والسفر والنقل و الفندقة.