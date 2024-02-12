تخفيضات بـ50 بالمئة لتذاكر النقل البحري لصالح الجالية

سيستفيد أفراد الجالية من تخفيضات على تذاكر النقل البحري خلال شهر رمضان بنسبة 50 بالمئة.

أعلن المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عبد الحكيم بوزاهر، عن تخفيضات بـ50 بالمئة في سعر التذاكر لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة شهر رمضان.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية فقد أوضح المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه التخفيضات تمتد طيلة الشهر الفضيل و العشر أيام التي تلي عيد الأضحى.

وهي تخفيضات تهدف إلى تمكين أفراد الجالية الوطنية بالخارج من قضاء شهر رمضان والعيد مع عائلاتهم وأقاربهم.

كما أفاد المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عبد الحكيم بوزاهر، أن المؤسسة تعتزم خلال هذا العام الجاري ضمان 348 رحلة و نقل 511 ألف مسافر و143 ألف سيارة.

ويمكن لزبائن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الحجز عن بعد عبر منصة الحجوزات الإلكترونية التي أطلقتها الشركة.