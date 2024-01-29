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اقتصاد

تخفيضات بنسبة 50 بالمئة لأسعار تذاكر الرحلات الجوية في رمضان

الشروق أونلاين
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تخفيضات بنسبة 50 بالمئة لأسعار تذاكر الرحلات الجوية في رمضان
أرشيف
الجوية الجزائرية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الإثنين، عن تخفيض استثنائي لأسعار رحلاتها الدولية نحو الجزائر، يصل نسبته إلى 50 بالمئة.

ويتعلّق هذا التخفيض بالرحلات الجوية المحجوزة في الفترة الممتدة بين 10 مارس و13 أفريل 2024. وهي تتزامن مع شهر رمضان.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن في وقت سابق، عن استفادة أفراد الجالية من تخفيضات معتبرة في أسعار الرحلات الجوية، عند القدوم إلى الجزائر في رمضان.

وأكد الرئيس تبون إن أسعار التذاكر ستخفض بنسبة 50 بالمائة، لتمكين جزائريي المهجر من قضاء شهر رمضان بين عائلاتهم داخل تراب البلاد.

وقال رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه أمام نواب البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم:”ألتزم بتخفيض 50 بالمائة من سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء الجالية”.

وتهدف هذه المبادرة إلى “تمكن هذه الفئة من قضاء شهر رمضان الكريم هنا بالجزائر، وأيضا لتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم”، يضيف الرئيس تبون.

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