تخفيضات بنسبة 75 بالمئة على تأمين السيارات لموظفي ومتقاعدي التربية

في إطار تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي قطاع التربية الوطنية ومتقاعديه، وتجسيدا لالتزام وزارة التربية الوطنية بتوفير مزايا وخدمات نوعية لفائدة الأسرة التربوية تعلم الوزارة كافة مستخدمي ومتقاعدي القطاع أن الاتفاقية المبرمة مع شركات التأمين الوطنية :

الشركة الوطنية للتأمين (SAA) ،

الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) ،

الشركة الجزائرية للتأمينات (CAAT) ،

تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026.

وبموجب هذه الاتفاقية، أصبح بإمكان مستخدمي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية، وكذا المستفيدين وفق الشروط المحددة في الاتفاقية الاستفادة من عروض تأمينية تفضيلية تشمل التأمين على السيارات، والتأمين متعدد الأخطار للسكن، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، إلى جانب خدمات تأمينية مرافقة.

وتتضمن الاتفاقية امتيازات معتبرة، أهمها:

تخفيض بنسبة 75% على الضمانات الاختيارية للتأمين على السيارات الفائدة مستخدمي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية

تخفيض بنسبة 60% على الضمانات الاختيارية للتأمين على سيارة واحدة لفائدة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء لكل مستخدم؛

تخفيض بنسبة 50% على عقود التأمين متعدد الأخطار للسكن لفائدة مستخدمي ومتقاعدي القطاع.

ولهذا الغرض، تدعو وزارة التربية الوطنية جميع المعنيين إلى التقرب من أقرب وكالة تابعة الإحدى شركات التأمين الثلاث المتعاقدة، عبر كامل التراب الوطني، ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، للاطلاع على تفاصيل العروض والاستفادة من الامتيازات التي تتيحها هذه الاتفاقية.

كما تذكر الوزارة بأن الاستفادة من هذه الامتيازات تستوجب تقديم الوثائق المثبتة للصفة والمتمثلة في:

شهادة عمل أو آخر كشف للراتب بالنسبة للمستخدمين؛

شهادة التقاعد بالنسبة للمتقاعدين

شهادة عائلية بالنسبة للأزواج والأبناء المستفيدين.

تؤكد وزارة التربية الوطنية أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن مساعيها إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسرة التربوية، من خلال إتاحة خدمات تأمينية تفضيلية، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويحسن جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي القطاع ومتقاعديه.