تخفيضات تصل 36 مليونًا على سيارات “فيات” بأثر رجعي

ستشمل جميع الطلبات بدءا من 21 مارس

أعلنت فيات الجزائر الأحد عن تخفيضات مهمة على خمسة موديلات سياحية ونفعية تسوقها في الجزائر، تتراوح ما بين 8 ملايين و36 مليون سنتيم، ويأتي ذالك حسبها، بعد حصول مصانعها الأوروبية على علامة المنشأ “أوروبا” (EUR. 1)، والتي تمنح حقّ الاستفادة من تعريفات جمركية امتيازيه، وأكدت أنها قررت منح هذا الامتياز لزبائنها.

وأضافت فيات في بيان لها استلمت الشروق نسخة منه، أنها ومنذ عودتها إلى الجزائر بتاريخ 19 مارس، عرفت علامة فيات إقبالا كبيرا من طرف الزبائن الجزائريين، حيث استقبلت قاعات عرضها 150 ألف زبون وهو ما وصفته العلامة الإيطالية بالعدد القياسي، الذي يعبر حسبها عن مدى الإعجاب بتشكيلة المركبات السياحية والنفعية “التي تجمع بين الأيقونية والبراعة والموثوقية، والتي تستجيب لمتطلبات الزبائن الأفراد والمهنيين”.

وبشّرت فيات أن مركباتها السياحية والنفعية شهدت تخفيضات في الأسعار حيث حدد سعر فيات 500 ابتداء من 2.380.000 دج عوض 2.635.000 دج أي بتخفيض قدره 25 مليون سنتيم، بينما شهدت “فيات 500 إكس” أكبر نسبة تخفيض بـ36 مليون سنتيم وحدد سعرها ابتداء من 3.435.000 دج عوض 3.790.000 دج.

وبالنسبة للموديلات النفعية، تراجع سعر “فيات دوبلو” من 3.259.000 دج إلى 3.178.000 دج بتخفيض قدره 8 ملايين سنتيم، وحدد سعر “فيات سكودو” بـ3.825.000 دج عوض 3.970.000 دج بتخفيض قدره 14.5 مليون سنتيم، في حين تراجع سعر “فيات دوكاتو” من 4.120.000 دج إلى 4.019.000 دج بتخفيض 10 ملايين سنتيم.

وقالت فيات في بيانها أن كل هذه الأسعار هي باحتساب كل الرسوم على غرار الرسم على القيمة المضافة والرسم على المركبات الجديدة، وأكدت أنه سيستفيد من هذا الامتياز كافّة زبائن فيات الجزائر، بما في ذلك، بأثر رجعي، الزبائن الذين سبق وقدّموا طلبيات منذ بدء تسويق مركبات فيات في الجزائر في 21 مارس الفارط، وأضافت أنها جندت شبكة توزيعها عبر مختلف الولايات لتلبية متطلّبات العديد من الزبائن في أفضل الظروف.

ومست هذه التخفيضات كل موديلات سيارات فيات، باستثناء سيارة “فيات تيبو”، التي حافظت على أسعارها كونها مصنعة في تركيا.