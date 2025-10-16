تخفيضات تفوق 30٪ على خدمات اتصالات الجزائر لفائدة منتسبي هذا القطاع

أعلنت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر، تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع الإعلام والاتصال، من خلال منحهم امتيازات وتخفيضات استثنائية على مختلف الخدمات.

وتنص الاتفاقية على استفادة الصحافيين والعاملين في القطاع من عروض حصرية تتضمن تخفيضات تفوق 30 بالمائة على جميع خدمات اتصالات الجزائر، في مبادرة تعكس التزام المؤسسة بدعم الأسرة الإعلامية وتعزيز ظروفها الاجتماعية والمهنية.

وأعربت المنظمة عن شكرها وتقديرها لاتصالات الجزائر على روح التعاون والمسؤولية التي أبدتها من خلال هذه المبادرة، مشيدة بالتسهيلات الكبيرة التي منحتها لفائدة الصحافيين.

كما رحبت المنظمة بهذه الخطوة النوعية التي تُعد مكسبًا جديدًا للأسرة الإعلامية الوطنية، داعية الصحافيين والعاملين في المجال إلى تعزيز انخراطهم في المنظمة من أجل دعم العمل الجماعي وتحقيق المزيد من المكاسب التي تخدم المهنة وترسخ قيم الإعلام المسؤول.