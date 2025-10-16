-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تخفيضات تفوق 30٪ على خدمات اتصالات الجزائر لفائدة منتسبي هذا القطاع

الشروق أونلاين
  • 1026
  • 0
تخفيضات تفوق 30٪ على خدمات اتصالات الجزائر لفائدة منتسبي هذا القطاع
ح.م
اتصالات الجزائر

أعلنت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر، تهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع الإعلام والاتصال، من خلال منحهم امتيازات وتخفيضات استثنائية على مختلف الخدمات.

وتنص الاتفاقية على استفادة الصحافيين والعاملين في القطاع من عروض حصرية تتضمن تخفيضات تفوق 30 بالمائة على جميع خدمات اتصالات الجزائر، في مبادرة تعكس التزام المؤسسة بدعم الأسرة الإعلامية وتعزيز ظروفها الاجتماعية والمهنية.

وأعربت المنظمة عن شكرها وتقديرها لاتصالات الجزائر على روح التعاون والمسؤولية التي أبدتها من خلال هذه المبادرة، مشيدة بالتسهيلات الكبيرة التي منحتها لفائدة الصحافيين.

كما رحبت المنظمة بهذه الخطوة النوعية التي تُعد مكسبًا جديدًا للأسرة الإعلامية الوطنية، داعية الصحافيين والعاملين في المجال إلى تعزيز انخراطهم في المنظمة من أجل دعم العمل الجماعي وتحقيق المزيد من المكاسب التي تخدم المهنة وترسخ قيم الإعلام المسؤول.

مقالات ذات صلة
بداية من 20 أكتوبر.. انطلاق مراجعة القوائم الانتخابية

بداية من 20 أكتوبر.. انطلاق مراجعة القوائم الانتخابية

تحويل الصيرفة الاسلامية إلى رافد استراتيجي للاقتصاد الوطني

تحويل الصيرفة الاسلامية إلى رافد استراتيجي للاقتصاد الوطني

15 يوما لإتمام عملية رقمنة المحافظات العقارية

15 يوما لإتمام عملية رقمنة المحافظات العقارية

بن قرينة: صيانة الأمن والاستقرار لتعزيز التنمية الوطنية

بن قرينة: صيانة الأمن والاستقرار لتعزيز التنمية الوطنية

رئيس مجلس الأمة يشارك في “مؤتمر مسار العقبة” بروما الإيطالية

رئيس مجلس الأمة يشارك في “مؤتمر مسار العقبة” بروما الإيطالية

هذه خلفيات استحداث “وسام الجيش” والأوسمة الأخرى  

هذه خلفيات استحداث “وسام الجيش” والأوسمة الأخرى  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد