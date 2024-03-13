تخفيضات جديدة في أسعار رحلات الجوية الجزائرية بين الجزائر وفرنسا

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء، عن عروض جديدة في أسعار عدد من رحلاتها بين الجزائر وفرنسا، خلال شهر رمضان.

وتتعلّق هذه العروض بالرحلات الجوية المحجوزة قبل تاريخ 13 أفريل. على أن تكون مواعيدها في الفترة الممتدة بين 10 مارس و13 أفريل 2024.

الرحلات المعنية بالعروض الجديدة: الجزائر نحو باريس: 21.430 دج،

ليون نحو الجزائر: 141 يورو،

باريس نحو الجزائر: 153 يورو،

الجزائر نحو مارسيليا: 17.950 دج،

مارسيليا نحو الجزائر: 126 يورو،

الجزائر ووهران نحو تولوز: 17.940 دج،

الجزائر نحو ليون: 20.420 دج،

قسنطينة والجزائر نحو ماتز: 22.420 دج،

نيس نحو الجزائر وقسنطينة: 131 يورو،

تولوز وبوردو ومونبلوييه نحو وهران: 125 يورو،

تولوز وبوردو ومونبولييه نحو الجزائر: 126 يورو.

كما تتضمن عروض الجوية الجزائرية لشهر رمضان، أسعارا جديدة للرحلات المنطلقة من الجزائر نحو 5 وجهات أوروبية.

ويتعلق الأمر هنا بكل من مدريد (19.924 دج)، جنيف (27.000 دج)، روما (24.048 دج)، ميلان (28.543 دج)، وبروكسل (28.069 دج).

وفي 31 جانفي الماضي، أعلنت الجوية الجزائرية عن أسعار رحلاتها الجوية نحو الجزائر خلال شهر رمضان، من 17 محطة دولية، بموجب تخفيض استثنائي تصل نسبته إلى 50 بالمئة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن في وقت سابق، عن استفادة أفراد الجالية من تخفيضات معتبرة في أسعار الرحلات الجوية، عند القدوم إلى الجزائر في رمضان.

وأكد الرئيس تبون إن أسعار التذاكر ستخفض بنسبة 50 بالمائة، لتمكين جزائريي المهجر من قضاء شهر رمضان بين عائلاتهم داخل تراب البلاد.

وقال رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه أمام نواب البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم:”ألتزم بتخفيض 50 بالمائة من سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء الجالية”.

وتهدف هذه المبادرة إلى “تمكن هذه الفئة من قضاء شهر رمضان الكريم هنا بالجزائر، وأيضا لتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم”، يضيف الرئيس تبون.